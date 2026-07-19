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¿Lionel Messi «maldito» por una apuesta de 1,5 millones de dólares? Drake admite su jugada para la final del Mundial entre Argentina y España, aunque su apoyo no siempre gusta
Drake refuerza su apuesta por Argentina con una inversión masiva
Messi está acostumbrado a la presión, pero ahora, mientras se prepara para capitanear a Argentina frente a España en la final del Mundial de la FIFA 2026, ha surgido una nueva historia fuera del terreno de juego. Drake ha revelado que apostó 1,5 millones de dólares a que los sudamericanos ganarán en 90 minutos.
Si acierta, podría ganar unos 5,1 millones. Aunque el rapero canadiense confía en el talento del ocho veces ganador del Balón de Oro, la noticia ha inquietado a la afición argentina.
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Las últimas derrotas avivan las supersticiones de cara a la final
La superstición, conocida como la «maldición de Drake», afirma que cualquier deportista o equipo que reciba su apoyo público fracasará.
La preocupación crece tras sus recientes pérdidas millonarias: en febrero apostó un millón de dólares a los New England Patriots en la Super Bowl y perdió; luego perdió otros 300 000 dólares al respaldar a Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz en el US Open.
Fuera del fútbol americano, sus apuestas en otros deportes también han terminado en pérdidas millonarias. Según Marca, solo en fútbol ha perdido más de 1,9 millones de dólares. TheDrakeCurse, sitio que sigue sus apuestas públicas, lo marca como “maldito” y le atribuye un acierto del 36,8 % en casi 90 apuestas de alto riesgo.
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La lucha de Argentina contra los malos augurios
Hay un precedente alentador para el equipo de Lionel Scaloni: Drake ganó un millón de dólares al apostar por Argentina en la final del Mundial 2022, donde venció a Francia en los penaltis.
Pese al revuelo, Argentina se apoyará en su talento, no en la superstición. Messi ya superó la llamada «maldición de IShowSpeed» al inicio del torneo, cuando la presencia del popular streamer se veía como un mal presagio.
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Messi contra Yamal: el enfrentamiento definitivo
Frente a la sólida defensa de España, liderada por jugadores del Barcelona, Argentina vive una final tan mental como física. Para Messi es un círculo que se cierra: el astro del Inter de Miami se mide a la joven revelación Lamine Yamal.
Argentina busca ser la tercera selección en ganar dos Mundiales seguidos, logro que afianzaría el legado de Messi.
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