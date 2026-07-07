¡Lionel Messi logra una primicia en el Mundial desde los tiempos de Diego Maradona! El mágico argentino emula a su compatriota en una emocionante remontada en el Mundial frente a Egipto

Argentina protagonizó una de las remontadas más espectaculares del torneo al derrotar a Egipto 3-2 en octavos. La selección sudamericana se vio 2-0 abajo tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico.

Según OptaJoe, Argentina perdía 2-0 en el 78’, el momento más tardío en que un equipo ha estado dos goles abajo en un Mundial y ha remontado sin prórroga. Messi inició la remontada al empatar en el 83’, tras el tanto de Cristian Romero. Luego, Enzo Fernández marcó de cabeza en el descuento para dar la victoria a la Albiceleste y romper los sueños egipcios.



