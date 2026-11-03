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Lionel Messi lidera las ventas de camisetas de la MLS por cuarto año consecutivo, mientras Robert Lewandowski sube con fuerza y Cavan Sullivan entra entre los diez primeros
- Icon Sportswire
Messi vuelve a marcar el camino
El impacto cultural de Messi en la MLS y en el fútbol mundial volvió a quedar patente en las ventas de su camiseta. Aunque Lamine Yamal, del Barcelona, le arrebató al ganador de ocho Balones de Oro el primer puesto en ventas entre los jugadores de todos los clubes del mundo, Messi sigue liderando las ventas en la MLS por cuarto año consecutivo. Su influencia, sin duda, ha situado a Miami entre los clubes que más productos oficiales venden en todo el mundo. Según Marca, solo otros cuatro clubes de fútbol vendieron más equipaciones que Miami y ningún otro club de la MLS entró entre los diez primeros.
- NurPhoto
El Mundial da un impulso a Lewandowski
Sorprendentemente, sin embargo, el Mundial impulsó las ventas de camisetas de los jugadores llegados del extranjero. Desde su llegada a Chicago en junio, Lewandowski lideró las ventas de camisetas entre todos los jugadores, incluido Messi. Antoine Griezmann, que fichó por Orlando City en marzo pero no jugó hasta el verano, también entró entre los cinco primeros tras el Mundial.
- Getty
Cavan Sullivan va escalando posiciones en la clasificación
La presencia estadounidense entre los diez primeros fue, eso sí, limitada: solo un jugador de la selección masculina de Estados Unidos logró entrar en la lista. Se trató de Cavan Sullivan, que acaparó titulares al batir varios récords con el Philadelphia Union tras consolidarse como habitual del primer equipo en junio. Su gran tramo final de temporada, en el que estableció un nuevo récord de participaciones en goles entre los adolescentes de la MLS, llevó al Union, que hasta entonces estaba hundido, a un puesto de playoff.
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El top 10 completo
JUGADOR
EQUIPO
1. Leo Messi
Inter Miami
2. Son Heung-Min
LAFC
3. Thomas Muller
Vancouver Whitecaps
4. Robert Lewandowski
Chicago Fire
5. Antoine Griezmann
Orlando City
6. Cavan Sullivan
Philadelphia Union
7. Denis Bouanga
LAFC
8. Luis Suarez
Inter Miami
9. Hany Mukhtar
Nashville SC
10. Rodrigo De Paul
Inter Miami
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