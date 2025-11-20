Lionel Messi hace la promesa de 'volveremos' después de ser coronado como el 'jugador más querido en la historia del Barcelona'

Messi sigue siendo intocable a los ojos de muchos seguidores del Barcelona, incluso de aquellos de la generación más joven que no llegó a verlo mucho antes de que se tomara una emotiva despedida cuando se dirigía al Paris Saint-Germain en 2021.

Parece no haber fin a ese romance deportivo, a pesar de que el delantero sudamericano ahora juega a miles de millas de distancia en la MLS con el Inter Miami. Los caminos se cruzarán de nuevo en algún momento.

Messi reiteró al discutir sus planes futuros, habiendo admitido ya que él y su esposa Antonela tienen la intención de establecerse nuevamente en Barcelona una vez que sus días como jugador hayan terminado: “Obviamente, voy a volver. Voy a estar en el estadio como cualquier otro aficionado, siguiendo al equipo, al club, y siendo un hincha más. Por ahora, estaré aquí [Miami] por unos años más, muy probablemente, pero volveremos a Barcelona porque, como siempre he dicho, es mi lugar, mi hogar. Lo extrañamos mucho, así que volveremos allí.”

Messi añadió sobre su conexión inquebrantable con Barcelona, después de haber visto un video en el que los aficionados le agradecían por su contribución a la causa colectiva: “La verdad es que hemos pasado por mucho juntos, bueno y no tan bueno, lo cual es normal en una carrera de tantos años; no todo es color de rosa, y pasas por momentos difíciles. Pero bueno, es mi hogar, mi lugar, mi gente. Me hubiera gustado pasar toda mi carrera allí sin tener que ir a otro club. Y… bueno, haber jugado solo allí en Europa.”