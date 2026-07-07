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¡Lionel Messi hace historia a su pesar! El mejor jugador de Argentina falla un penalti en el Mundial contra Egipto
Messi establece un récord indeseado en el torneo
Lionel Messi llegó al Mundial 2026 con la meta de revalidar el título, pero sus recientes fallos desde el punto de penalti centran el debate. Tras errar ante Egipto en Atlanta —donde Yasser Ibrahim había adelantado a los africanos—, se convirtió en el primer jugador en fallar dos penaltis en una misma edición (sin contar tandas).
A este tropiezo se suma otro frente a Austria en la misma Copa. A pesar de su condición de mejor de la historia, la presión psicológica desde los once metros parece afectar al veterano, que sigue guiando a su selección en la exigente fase eliminatoria de Norteamérica.
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Dificultades desde el punto de penalti en 2026
Messi no es el único con problemas: en el Mundial 2026 la eficacia desde los 12 pasos ha caído. Con un 65,3 % de acierto, la peor marca desde 1966, los porteros y la presión superan a los mejores lanzadores.
El astro argentino ya admitió que se toma muy a pecho estos fallos, sobre todo al inicio de partidos cruciales. Aunque sigue batiendo récords goleadores en otros ámbitos, sus errores desde el punto de penalti reabren el debate: ¿debe cederle el turno a otros especialistas de la plantilla?
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Los sueños de Argentina, amenazados por los Faraones
La primera parte del Egipto-Argentina en octavos del Mundial 2026 acabó 1-0 para los Faraones, con un cabezazo de Yasser Ibrahim sobre Lisandro Martínez.
Las esperanzas de Argentina de revalidar el título se mantienen vivas, aunque Messi no ha logrado batir al sobresaliente guardameta egipcio, Mostafa Shobeir.
La sincera confesión del capitán
Al recordar su fallo ante Austria, el capitán reconoció sin rodeos: «Me enfadé mucho por el penalti, lo fallé y lo pegué muy mal. Por suerte dimos la vuelta, nos pusimos por delante y sumamos los tres puntos, que es lo importante».
Pese a su enfado por fallar un penalti al inicio, se mantuvo centrado en el objetivo del equipo. «Obviamente, queríamos ganar. Sabíamos que no sería fácil, sobre todo por cómo se está desarrollando el Mundial», añadió.
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