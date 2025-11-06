'Lionel Messi ha marcado miles de goles así' - Lamine Yamal ignora más comparaciones con la leyenda del Barcelona tras su último momento mágico

Yamal ha dicho previamente sobre construir su propio legado en el fútbol mundial, en lugar de reclamar una parte del de Messi: “Siempre he tratado de forjar mi propio camino. Por supuesto, Messi es el mejor jugador de la historia para mí, sin duda. Es zurdo, y yo también. Jugó para el Barcelona, y yo juego para el Barcelona. Jugó como extremo derecho, y yo también. Definitivamente tenemos mucho en común, y eso está bien. Solo quiero trazar mi propio camino.

“Él escribió su historia legendaria, y yo espero tener una carrera exitosa como la suya. Pero lo más importante, quiero jugar al fútbol a mi manera, escribir mi propia historia y hacer que la gente recuerde el nombre de Lamine Yamal.”

Se espera que se convierta en un ícono por derecho propio, con el excentrocampista del Barcelona Emmanuel Petit sugiriendo que el joven podría llegar a superar la recogida récord de Balones de Oro de Messi.

El francés dijo a EscapistMagazine: “Creo que el Balón de Oro es su principal razón para querer el número 10, ya está pensando en ello, es un futbolista tremendo. No puedo nombrar a un jugador que haya sido tan impresionante como él a su edad, cada vez que toca el balón, algo sucede. Pensarías que tiene 28 años y está en su mejor momento.

“Dribla a los jugadores como si fuera la PlayStation y hace que los defensores parezcan conos, tiene un techo tan alto, podría llegar a ser incluso mejor que Messi. Messi ganó ocho Balones de Oro, Yamal tendrá la motivación para ir aún más lejos, es un placer verlo.”