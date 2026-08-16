Hablando tras la derrota, el técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, se negó a activar las alarmas e insistió en que la dura derrota solo impulsará el desarrollo continuo de su equipo.

«Una derrota así no nos va a parar; seguimos creciendo», dijo. «Hoy descansaremos y mañana volveremos a trabajar en nuestros objetivos. No pierdes tus objetivos por una sola derrota; al contrario, vamos a apuntar más alto, seguir creciendo y continuar con el desarrollo de la plantilla.

«Estoy agradecido por todo lo que hicieron los jugadores. La gente puede fijarse en la derrota por 4-1, pero el equipo soportó una enorme carga emocional; hay que estar ahí, en el campo, para entenderlo. Así que, más allá del resultado desfavorable, hubo cosas muy valiosas sobre el terreno de juego, y eso es lo que realmente me importa».

El equipo de Hoyos afronta ahora un calendario sin tregua, ya que el entrenador prepara a su plantilla para una complicada visita al Philadelphia Union el miércoles. El Inter Miami necesita con urgencia una victoria para recuperar algo de impulso y recortar la distancia con Nashville en la clasificación de la Conferencia Este. Sin embargo, con las dudas aún presentes sobre la longevidad de Messi y la fragilidad defensiva del equipo, el camino hacia la recuperación se presenta empinado.