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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Lionel Messi explica por qué lloró tras marcar el primero de sus tres goles en la victoria de Argentina ante Argelia en el Mundial, y Lionel Scaloni afirma que el «increíble» capitán «será el mejor mientras quiera»

L. Messi
Argentina
World Cup
Algeria
L. Scaloni
Argentina vs Algeria

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo el rey del fútbol mundial al marcar un hat-trick histórico en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en su debut en el Mundial 2026. La estrella del Inter Miami acaparó los titulares en el Kansas City Stadium por sus hazañas récord y por una celebración tan emotiva que lo dejó en lágrimas.

  • Messi explica su emotiva celebración

    La superestrella del Inter Miami marcó tres goles en Kansas City, pero su celebración en la primera parte sorprendió a los aficionados. Después de abrir el marcador desde fuera del área, el jugador de 38 años se mostró muy emocionado y, más tarde, admitió que sus lágrimas no tenían que ver con convertirse en el primer futbolista en disputar seis finales de Mundial.

    «¿Por qué lloré? Fue algo ajeno al fútbol», declaró Messi tras el partido. «Pasé unos días difíciles, pero estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado, dándome fuerza para superarlo».


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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni quedó impresionado por el capitán que ha hecho historia

    El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, volvió a buscar nuevas alabanzas para su capitán, que igualó el récord de Miroslav Klose de 16 goles en Mundiales. Insistió en que el mundo debe seguir valorando al veterano delantero mientras siga en activo.

    «Me quedo sin palabras ante Leo. ¿Qué puedo decir? Es increíble», declaró Scaloni en la rueda de prensa posterior al partido. «No se trata de imaginar [si podría haber tenido un comienzo así]. Lleva 20 años haciendo esto. La gente que ve fútbol quiere verlo a él, no solo los argentinos. Más allá del resultado, tenemos que disfrutarlo. Lo que transmite al mundo es increíble. Mientras Leo quiera, seguirá siendo el mejor; lleva 20 años haciéndolo en cada partido. Verlo jugar es emocionante para cualquiera que ame el fútbol. Es algo difícil de explicar».


  • Cambios tácticos y la búsqueda de dos títulos consecutivos

    La victoria se basó en un sistema diseñado para proteger al veterano, lo que le permitió ahorrar energía para el último tercio del partido. El exdefensa argentino Pablo Zabaleta destaca esta evolución táctica y cree que la actual plantilla ofrece la plataforma perfecta para que el mejor jugador argentino de todos los tiempos rinda al máximo nivel, incluso ahora que se acerca al final de su ilustre carrera.

    Sin embargo, Scaloni advirtió contra la complacencia tras la contundente victoria y afirmó: «No vamos a caer en la complacencia; nos da fuerzas saber que, si hacemos las cosas bien y trabajamos como lo hemos hecho hoy, les resultará muy difícil ganarnos».

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Una noche de récords en el Mundial

    Más allá de la emotiva historia, fue una noche de puro dominio estadístico para el icono argentino. Además de batir el récord con su sexta participación en el torneo, la victoria de Argentina por 3-0 igualó a Messi con Klose como máximos ganadores de la historia del Mundial, con 17 triunfos.

    Messi fue sustituido entre ovaciones en el 80’. Ahora la Albiceleste se prepara para enfrentar a Austria el 22 de junio y luego a Jordania, con el objetivo de ser la primera selección que reedita el título desde Brasil 1962.

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