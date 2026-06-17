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Lionel Messi explica por qué lloró tras marcar el primero de sus tres goles en la victoria de Argentina ante Argelia en el Mundial, y Lionel Scaloni afirma que el «increíble» capitán «será el mejor mientras quiera»
Messi explica su emotiva celebración
La superestrella del Inter Miami marcó tres goles en Kansas City, pero su celebración en la primera parte sorprendió a los aficionados. Después de abrir el marcador desde fuera del área, el jugador de 38 años se mostró muy emocionado y, más tarde, admitió que sus lágrimas no tenían que ver con convertirse en el primer futbolista en disputar seis finales de Mundial.
«¿Por qué lloré? Fue algo ajeno al fútbol», declaró Messi tras el partido. «Pasé unos días difíciles, pero estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado, dándome fuerza para superarlo».
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Scaloni quedó impresionado por el capitán que ha hecho historia
El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, volvió a buscar nuevas alabanzas para su capitán, que igualó el récord de Miroslav Klose de 16 goles en Mundiales. Insistió en que el mundo debe seguir valorando al veterano delantero mientras siga en activo.
«Me quedo sin palabras ante Leo. ¿Qué puedo decir? Es increíble», declaró Scaloni en la rueda de prensa posterior al partido. «No se trata de imaginar [si podría haber tenido un comienzo así]. Lleva 20 años haciendo esto. La gente que ve fútbol quiere verlo a él, no solo los argentinos. Más allá del resultado, tenemos que disfrutarlo. Lo que transmite al mundo es increíble. Mientras Leo quiera, seguirá siendo el mejor; lleva 20 años haciéndolo en cada partido. Verlo jugar es emocionante para cualquiera que ame el fútbol. Es algo difícil de explicar».
Cambios tácticos y la búsqueda de dos títulos consecutivos
La victoria se basó en un sistema diseñado para proteger al veterano, lo que le permitió ahorrar energía para el último tercio del partido. El exdefensa argentino Pablo Zabaleta destaca esta evolución táctica y cree que la actual plantilla ofrece la plataforma perfecta para que el mejor jugador argentino de todos los tiempos rinda al máximo nivel, incluso ahora que se acerca al final de su ilustre carrera.
Sin embargo, Scaloni advirtió contra la complacencia tras la contundente victoria y afirmó: «No vamos a caer en la complacencia; nos da fuerzas saber que, si hacemos las cosas bien y trabajamos como lo hemos hecho hoy, les resultará muy difícil ganarnos».
- AFP
Una noche de récords en el Mundial
Más allá de la emotiva historia, fue una noche de puro dominio estadístico para el icono argentino. Además de batir el récord con su sexta participación en el torneo, la victoria de Argentina por 3-0 igualó a Messi con Klose como máximos ganadores de la historia del Mundial, con 17 triunfos.
Messi fue sustituido entre ovaciones en el 80’. Ahora la Albiceleste se prepara para enfrentar a Austria el 22 de junio y luego a Jordania, con el objetivo de ser la primera selección que reedita el título desde Brasil 1962.