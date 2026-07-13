Al ser preguntado sobre si eso es posible, o si hay que aceptar que el impredecible número 10 tendrá la última palabra en algún momento, el exdefensa de los «Three Lions» Pallister —en colaboración con NetBet Sport— declaró a GOAL: «Messi ya no es el de hace 10 años.

«Sí, sigue siendo fundamental para Argentina, sigue siendo el hombre clave, pero no creo que pueda causar el daño que causaba en su mejor momento. No creo que pueda pasarse por encima de los equipos como solía hacerlo.

Sigue siendo un técnico maravilloso. El gol que marcó la otra noche [contra Cabo Verde], cuando controló el balón con el exterior del pie y lo envió al ángulo superior de la portería, fue exquisito.

Sabe marcar goles. Es el líder de ese equipo. Lo era hace cuatro años y lo sigue siendo ahora. Pero no creo que sea el mismo jugador que cuando llevaba al Barcelona a ganar Copas de Europa y títulos de La Liga.

Aun así, sigue siendo peligroso: ahora es más humano, aparece en espacios reducidos, domina el balón y puede marcar.

No creo que le hagan un marcaje individual, pero hay que tenerlo en cuenta e intentar neutralizarlo. Hemos analizado los puntos débiles de Inglaterra y probablemente estén en la zaga, pero esa noche seremos demasiado para Argentina.

No creo que el calor sea un problema; el partido se jugará en el pabellón de Atlanta y eso les vendrá bien, se sentirán más cómodos.

«Ese equipo cree que puede ganar. Ojalá España venza a Francia, porque es el mejor del torneo; será difícil detenerlos».