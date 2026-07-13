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¡Lionel Messi es «mortal»! Inglaterra recibe explicaciones de por qué el «mejor de todos los tiempos» no debe asustarla, mientras una exestrella de los Tres Leones respalda al equipo de Thomas Tuchel para acabar con la defensa del título mundial de Argentina
Messi, el mejor de todos los tiempos, aspira a revalidar su título de campeón del mundo
A sus 39 años, Messi, ocho veces Balón de Oro, no afloja. Puede aspirar a un noveno tras conquistar la MLS con el Inter de Miami y con un nuevo título mundial en mente.
En el Mundial 2026 ya lleva ocho goles y es el máximo anotador de la historia del torneo. Superó las 200 internacionalidades y sigue siendo un talismán para Argentina. En Catar 2022 la guió, al estilo Maradona, hacia la copa más prestigiosa del fútbol.
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Bellingham y Kane han sido las estrellas de la selección inglesa.
Inglaterra se cruza en el camino de Messi, que busca su segundo título. Los Tres Leones responden con sus héroes: el capitán Harry Kane, ya récord, y el «galáctico» Jude Bellingham.
Eso provocará noches de insomnio en Argentina —jugadores, entrenadores y aficionados—, pero ¿también habrá ojos cansados en el bando inglés? Tuchel y su equipo deben idear un plan táctico que limite el impacto de Messi en el partido.
¿Cómo se frena a Messi? ¿Es eso siquiera posible?
Al ser preguntado sobre si eso es posible, o si hay que aceptar que el impredecible número 10 tendrá la última palabra en algún momento, el exdefensa de los «Three Lions» Pallister —en colaboración con NetBet Sport— declaró a GOAL: «Messi ya no es el de hace 10 años.
«Sí, sigue siendo fundamental para Argentina, sigue siendo el hombre clave, pero no creo que pueda causar el daño que causaba en su mejor momento. No creo que pueda pasarse por encima de los equipos como solía hacerlo.
Sigue siendo un técnico maravilloso. El gol que marcó la otra noche [contra Cabo Verde], cuando controló el balón con el exterior del pie y lo envió al ángulo superior de la portería, fue exquisito.
Sabe marcar goles. Es el líder de ese equipo. Lo era hace cuatro años y lo sigue siendo ahora. Pero no creo que sea el mismo jugador que cuando llevaba al Barcelona a ganar Copas de Europa y títulos de La Liga.
Aun así, sigue siendo peligroso: ahora es más humano, aparece en espacios reducidos, domina el balón y puede marcar.
No creo que le hagan un marcaje individual, pero hay que tenerlo en cuenta e intentar neutralizarlo. Hemos analizado los puntos débiles de Inglaterra y probablemente estén en la zaga, pero esa noche seremos demasiado para Argentina.
No creo que el calor sea un problema; el partido se jugará en el pabellón de Atlanta y eso les vendrá bien, se sentirán más cómodos.
«Ese equipo cree que puede ganar. Ojalá España venza a Francia, porque es el mejor del torneo; será difícil detenerlos».
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Mundial 2026: Cuatro potencias en semis
Francia, con Kylian Mbappé liderando la Bota de Oro, jugará contra España un día antes de que Inglaterra enfrente a Argentina. Sea cual sea el resultado, nos aguarda una final épica cerca de Nueva York.
Messi quiere estar allí, pero también Kane, Bellingham y una manada de leones que buscan acabar con 60 años de sequía. En Atlanta podría surgir el instante que cambie todo, aunque aún no sabemos quién lo protagonizará ni si otra estrella se unirá a Neymar o Cristiano en su «último baile».
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