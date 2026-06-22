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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

¡Lionel Messi es el rey del Mundial! El ídolo argentino se convierte en el máximo goleador de todos los tiempos tras superar la decepción del penalti fallado ante Austria

L. Messi
Argentina
Austria
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Lionel Messi se consolidó como el mejor de la historia al convertirse en el máximo goleador de los Mundiales. La estrella del Inter Miami superó al alemán Miroslav Klose en el partido del Grupo J que Argentina disputó el lunes contra Austria.

  • Messi está solo en la cima

    En una tarde histórica en Dallas, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial. A pocos días de cumplir 39 años, el capitán argentino marcó su gol 17 en fases finales y superó el récord de 16 que tenía Miroslav Klose.

    Llegó en plena forma y ya había recortado distancias con un hat-trick en el 3-0 ante Argelia. Ahora, su certero remate frente a Austria lo consagra como el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El doblete estadístico indeseado de Messi

    El ocho veces Balón de Oro no lo tuvo fácil: el récord se resistió. Argentina obtuvo un penalti en los primeros minutos tras revisión del VAR, pero el capitán falló desde los 11 metros.

    Un error poco habitual: envió el balón fuera, junto al poste izquierdo, y dejó atónito al público de Houston. Tras ese fallo, Opta señala que ahora es el jugador que más penaltis ha lanzado y fallado en la historia del Mundial —siete y tres, respectivamente—, una rara mancha en un palmarés por lo demás impecable en este torneo.


  • Más allá de los goles

    Aunque el récord goleador acaparará los titulares, Messi también busca otros hitos históricos en Norteamérica. Antes del partido contra Austria, el veterano creador de juego estaba empatado con su legendario compatriota Diego Maradona en el número de asistencias totales en un Mundial.

    A punto de cumplir 40, su influencia en la Albiceleste sigue intacta. Al batir un récord que duraba desde 2014, Messi demuestra que la edad es solo un número.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un legado sin límites

    El gol récord fue una jugada típica que enloqueció a la afición argentina. Añade un capítulo más a una carrera con el Mundial 2022 y varias Copas América, y cierra cualquier debate sobre su lugar entre los grandes.

    La marca de 16 goles de Miroslav Klose parecía inalcanzable, pero la longevidad y regularidad de Messi han reescrito los libros de historia. Con Argentina como candidata a revalidar el título, es posible que el inmortal ‘10’ aún nos depare más goles.

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