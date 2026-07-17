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«Lionel Messi es el pasado, Lamine Yamal es el futuro»: Joan Laporta, emocionado ante el duelo de héroes del Barcelona en la final del Mundial entre Argentina y España
La Masia acapara toda la atención
Laporta está en Nueva York, de cara a la final del Mundial en el MetLife Stadium, donde Argentina y España se medirán con varios ex y actuales jugadores del Barça. España tiene ocho futbolistas del Barcelona, mientras que Messi capitanea a Argentina.
Laporta afirmó que la influencia del club será evidente durante toda la final y la describió como otra muestra del talento que forma La Masía. También destacó la importancia de ver a los canteranos del Barcelona competir en el mayor escenario internacional, sea cual sea el equipo que levante el trofeo.
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Messi y Yamal: el relevo generacional
Laporta destacó la relevancia de ver a Messi y Yamal como estrellas de la final. Elogió la aportación de Messi al Barcelona y señaló a Yamal como el futuro del club.
«Messi también ha llegado a la final y estoy encantado», declaró Laporta a RAC1. «Es un orgullo para La Masía. Messi es el pasado y el presente, y Lamine es el presente y el futuro. Estamos muy contentos de contar con el auténtico estilo de juego del Barça.
Como presidente, me enorgullece haber formado a estos dos jugadores en casa, y si añadimos a Joan García, Eric García, [Pau] Cubarsi, que está cuajando un Mundial espectacular, [Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]… Es espectacular».
La influencia de Barcelona sigue siendo evidente
Laporta considera la final una nueva muestra del éxito de La Masía en la formación de talentos mundiales. Con varios jugadores del Barça en la selección española y Messi liderando a Argentina, cree que la filosofía del club sigue marcando tendencia en el fútbol de élite.
Elogió a la actual plantilla del Barcelona: «Estamos muy orgullosos de nuestros ocho jugadores. Es muy importante para ellos y, como presidente, estoy satisfecho y agradecido por su talento.
«A nivel de selecciones, es el mejor partido posible, con estilos distintos, y el árbitro deberá dejar huella. Argentina es más agresiva, mientras que España juega más cohesionada, con un estilo similar al del Barça. El Barça es el mejor, y todos lo reconocen».
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Te espera el escenario más importante
Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial, con una fuerte presencia del Barcelona en ambos equipos. El partido no solo decidirá quiénes serán los campeones del mundo, sino que también brindará otra oportunidad a los canteranos de La Masía —desde Messi hasta Yamal, pasando por la actual selección española del Barcelona— para dejar su huella en el mayor escenario del fútbol.
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