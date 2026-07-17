Laporta está en Nueva York, de cara a la final del Mundial en el MetLife Stadium, donde Argentina y España se medirán con varios ex y actuales jugadores del Barça. España tiene ocho futbolistas del Barcelona, mientras que Messi capitanea a Argentina.

Laporta afirmó que la influencia del club será evidente durante toda la final y la describió como otra muestra del talento que forma La Masía. También destacó la importancia de ver a los canteranos del Barcelona competir en el mayor escenario internacional, sea cual sea el equipo que levante el trofeo.