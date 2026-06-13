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«Lionel Messi es bienvenido» - Miroslav Klose, quien hizo historia en el Mundial, se muestra encantado de ceder el récord de goles al mejor jugador de todos los tiempos argentino
Un disco emblemático en peligro
En el partido inaugural de 2026, México venció a Sudáfrica y arrancó la carrera por el máximo logro individual del fútbol. El exdelantero del Bayern, Klose, lidera la lista histórica con 16 goles en 24 partidos, pero admite que la ampliación del torneo podría poner fin a su récord.
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Klose apuesta por el maestro argentino
El entrenador del FC Núremberg, de 48 años, admite que su récord caerá pronto y admira al capitán argentino. En declaracionesal Suddeutsche Zeitung afirmó: «Espero que mi récord se bata en este torneo.
Con más equipos hay más partidos y, por tanto, más oportunidades de marcar. Espero que Argentina y Francia lleguen lejos. Me parece bien: el récord se romperá tarde o temprano y Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido».
El exdelantero elogió la brillantez del delantero del Inter de Miami y destacó su amistad con el seleccionador argentino, Scaloni: «Messi es un genio. Tengo gran respeto por Scaloni; jugué con él en la Lazio y me mostró la ciudad. Somos buenos amigos».
En busca del dominio clínico de élite
El récord de Klose resiste desde 2014, pero la nueva generación de delanteros se acerca. Messi lidera la caza, a solo tres goles del alemán, con 13 tantos mundialistas. La estrella francesa Mbappé, con 12 goles en solo 14 partidos, también acecha los récords.
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Los actuales campeones comienzan la temporada
Argentina comenzará a defender su título el miércoles ante Argelia. Luego enfrentará a Austria el lunes siguiente y a Jordania seis días después. Estos partidos dan a Messi la chance de acercarse al récord de Klose, mientras los campeones buscan mantener su dominio.