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Lionel Messi, «enfadado», revela que se sintió «muy angustiado» durante la épica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial
Las emociones encontradas de Messi tras la épica victoria sobre Egipto
El talismán argentino lloró al final del partido, que pasó de posible desastre a auténtico delirio. Argentina caía 2-0, pero Cristian Romero y Messi empataron, y Enzo Fernández marcó en el descuento para dar la victoria. Aun así, el capitán no se sintió satisfecho con su actuación.
Tras el encuentro, un conmocionado Messi admitió: «Estaba muy enfadado por el penalti, muy angustiado por haber fallado otra vez. Si lo hubiera marcado, habría cambiado el partido. Tuvimos ocasiones claras y el portero hizo paradas increíbles. Por suerte, al final tuve la oportunidad. Es muy especial poder ayudar a este grupo después de todo».
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Un historial indeseado desde el punto de penalti
Aunque Messi marcó para empatar, su fallo desde los 12 yardas ante el egipcio Mostafa Shobeir le dio un récord indeseado. Tras fallar otro contra Austria en la fase de grupos, se convierte en el primer jugador en la historia del Mundial en fallar dos penaltis en una misma edición, sin contar las tandas.
«Estoy contento por la clasificación y por cómo lo logramos. Se complicó con el 2-0, pero darle la vuelta fue emocionante. Sufrimos, pero así es el Mundial: todos los partidos son igualados. Estoy muy feliz», añadió Messi.
A la altura de la leyenda de Maradona
A pesar de fallar el penalti, la actuación de Messi en juego abierto fue histórica. Dominó el último tercio del campo y mantuvo a su equipo en partido con regates y visión. Se convirtió en el primer jugador desde Maradona en 1986 contra Bélgica en marcar, completar más de cinco regates y crear más de cinco ocasiones en un mismo Mundial.
Con 39 años, suma ocho goles en el torneo de 2026 y reafirma su peso en la selección de Lionel Scaloni. «Es otro ejemplo de orgullo, carácter y ganas. Estoy muy orgulloso», declaró Messi. «Fue un alivio para todos, considerando cómo se dio el partido. No es fácil remontar un 2-0... Pero, como siempre digo, este grupo nunca se rinde y lo intenta hasta el último momento. Tuvimos suerte de que Cuti marcara pronto, aún nos quedaba tiempo y le dimos la vuelta al partido en los 90 minutos. Lo que este grupo ha hecho hoy ha sido increíble. Espero que sigamos así».
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Una cita con el destino en Kansas
La victoria in extremis en Atlanta mantiene vivos a los campeones defensores en la lucha por el bicampeonato. La garra argentina, sello de Scaloni, será clave en la eliminatoria.
El sábado viajará a Kansas para los cuartos de final contra Suiza. Con Messi brillando como nunca, pocos dudan de su camino hacia la final en Norteamérica, si logran manejar la presión del gran escenario.
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