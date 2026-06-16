Lionel Messi, en óptimas condiciones, liderará a Argentina en su debut mundialista. Lionel Scaloni también confirmó la disponibilidad de Emi Martínez y Julián Álvarez

Bajo la enorme presión y las expectativas mundiales que carga su plantilla de estrellas, Scaloni pidió perspectiva, elogió el legado de su capitán y dio buenas noticias sobre la disponibilidad de los jugadores.

Dijo: «Tranquilos, es solo un partido. Tenemos la experiencia del último Mundial: el debut no es decisivo, aunque sea importante.

Estamos bien y tranquilos; enfrentamos a un buen equipo, pero llegamos en un momento favorable. Todos quieren ver a Messi en la cancha; ha emocionado al mundo, no solo a los argentinos.

Para mí siempre será así: no veo nada negativo. Ha vivido distintas situaciones y siempre ha estado ahí; siempre fue clave y ahora lo será aún más. Lo veo bien.

«Emiliano está bien y disponible para mañana; si hace lo mismo que ayer y anteayer, jugará. Julián tenía un problema en el tobillo, pero se ha recuperado y también es opción».