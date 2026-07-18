Lionel Messi elogia al «fantástico» Lamine Yamal antes de la final del Mundial entre España y Argentina

Antes del partido, el capitán argentino Messi elogió al joven extremo y reconoció su gran evolución internacional.

Messi declaró: «Lamine es un jugador fantástico, al que he seguido de cerca porque juega en un club que me encanta y al que siempre le deseo lo mejor. Con solo 19 años, ya es una de las figuras más destacadas del mundo. Tiene toda su carrera por delante y la oportunidad de lograr algo histórico. ¡Intentaremos asegurarnos de que esta vez no suceda!».



