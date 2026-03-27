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Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y... ¿Manuel Neuer? La leyenda del Bayern de Múnich, equiparada a los candidatos al título de «el mejor de todos los tiempos» en su 40.º cumpleaños
Neuer entra en el panteón de los grandes
El debate en torno al legado de Neuer ha alcanzado un nuevo punto álgido ahora que el guardameta alemán cumple 40 años. Tras haber redefinido el papel del «portero-líbero», a Neuer ya no solo se le compara con otros guardametas, sino con los mejores jugadores de la historia de este deporte.
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Una ganga para la posteridad
Su antiguo mentor, Magath, insiste en que la excelencia constante del veterano a lo largo de quince años lo sitúa en una categoría que suele estar reservada a los goleadores de élite. El entrenador sugiere que el palmarés de Neuer y su influencia personal en la evolución táctica lo convierten en un igual de las figuras más emblemáticas de este deporte.
«En cuanto al rendimiento de Manuel, su importancia para el Bayern y la selección nacional, y sus logros, lo veo a la altura de Messi y Cristiano Ronaldo en su posición», declaró Magath aBild.
Reflexionando sobre el traspaso de 30 millones de euros que llevó a Neuer del Schalke a Múnich en 2011, Magath dijo: «Mirando atrás, el precio no solo fue una ganga, ¡fue un regalo! El Bayern consiguió un portero de talla mundial durante 15 años. En el mercado actual, Manuel, en su mejor forma de entonces, sin duda valdría unos 150 millones de euros».
Apoyemos a Neuer para que siga jugando
Ahora que su contrato actual está a punto de expirar, el mundo del fútbol espera a ver si el ganador del Mundial de 2014 colgará los guantes este verano o seguirá adelante con su carrera. El Bayern ha dejado la decisión en manos del propio jugador, pero se espera un anuncio en breve.
«Con motivo de su 40.º cumpleaños, le deseo a Manuel todo lo mejor para que tome una decisión sobre su futuro que le haga feliz», explicó Magath. «Creo que debería poder decidir por sí mismo si quiere seguir en el Bayern o no.
Para tomar la decisión correcta, tiene que responder a estas preguntas: ¿sigue estando en forma físicamente y sigue motivado? Desde una perspectiva externa, diría que todavía tiene todas las capacidades para seguir. Y mi consejo para él sería que aprovechara eso al máximo durante el mayor tiempo posible, es decir, que no lo dejara todavía».
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¿Qué le depara el futuro a Neuer en el Bayern?
Mientras se sigue debatiendo el futuro de Neuer, el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, ha ofrecido información relevante sobre el destino del portero. Ha declarado: «Mantenemos conversaciones constantes con Manu; sabemos cómo piensa y cómo se siente. Él mismo nos lo dirá». El propio Neuer sigue luchando por recuperarse de una rotura fibrilar que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante todo el mes de marzo.