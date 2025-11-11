Getty/GOAL
¡Lionel Messi muestra niveles de Cristiano Ronaldo! La publicación de Instagram del regreso del argentino a Barcelona supera en "me gusta" al triunfo de la Nations League
Messi regresa a Barcelona en plena noche
Después de dejar el Barcelona hace cuatro años, Lionel Messi ha vestido los colores del Paris Saint-Germain y del Inter Miami. Sin embargo, el corazón del maestro argentino nunca dejó verdaderamente al Blaugrana. Messi regresó silenciosamente al territorio sagrado renovado del Camp Nou esta semana. Mientras la selección nacional de Argentina se prepara para un amistoso contra Angola el 14 de noviembre, Messi y Rodrigo De Paul hicieron un desvío no anunciado, directamente a Barcelona. Le fue concedido el acceso al renovado Camp Nou, ahora casi completado después de su extensa renovación. La última vez que Messi jugó allí fue el 16 de mayo de 2021, en un partido de La Liga contra el Celta de Vigo.
Messi supera a Ronaldo en Instagram
Messi publicó un carrusel de fotos en Instagram de su regreso a Barcelona con una leyenda que decía: "Anoche regresé a un lugar que extraño con mi alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Espero que algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, ya que nunca pude...💙❤️."
La publicación ahora ha acumulado la asombrosa cantidad de 24.2 millones de likes en el momento de escribir esto, superando la publicación del triunfo en la Nations League de Cristiano Ronaldo, que tiene 23.5 millones. Desde la Copa América hasta el Mundial, Messi ha roto récords repetidamente. Su publicación de la victoria en el Mundial 2022 sigue siendo la publicación más gustada en Instagram de todos los tiempos, con más de 74 millones de likes.
Sin embargo, Ronaldo ostenta el récord del comentario más gustado en la historia de Instagram. Su ingeniosa respuesta al anuncio de Kylian Mbappé sobre el Real Madrid, que decía "Mi turno de ver. Emocionado de verte iluminar el Bernabéu. #HalaMadrid", ha acumulado más de 5 millones de likes.
Las emotivas palabras de Messi al volver a casa
Lionel Messi habló con el medio español SPORT, revelando la profundidad de la emoción que aún siente por la capital catalana.
"Tengo muchas ganas de volver allí, extrañamos mucho Barcelona," dijo. "Mi esposa y yo, los niños, estamos constantemente hablando de Barcelona y la idea de volver. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Estoy deseando volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París, no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic."
Messi aún siente un dolor persistente por su salida poco ceremoniosa del Barcelona y se emocionó de nuevo al volver las páginas. Él dijo: "Me quedó un sentimiento extraño después de irme, por cómo sucedió todo, porque terminé jugando mis últimos años sin aficionados, por la pandemia. Después de pasar toda mi vida allí, no me fui de la manera que imaginé, la manera que soñé.
"Imaginé, como dije, jugar toda mi carrera en Europa, en Barcelona, y luego, sí, venir aquí como lo hice, porque ese era mi plan, lo que quería. Y bueno, la despedida fue un poco extraña también, por la situación, por todo. Pero bueno, creo que el cariño de los aficionados siempre estará ahí, por lo que dije, por todo lo que hemos vivido."
Una despedida adecuada del Barça espera a Messi
Aunque un regreso al Barcelona ahora parece imposible, el copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, ha prometido darle a Messi una despedida adecuada en Cataluña.
"La salida de Messi del Barcelona no fue de su agrado, no pudo despedirse de su club que lo acogió desde niño, y creo que las circunstancias no fueron las que Lionel quería", dijo. "Le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para darle la oportunidad de despedirse de sus fanáticos en Barcelona. Inter Miami irá o haremos algún tipo de partido."
La extensión del contrato de Messi con Inter Miami lo mantiene en la Major League Soccer hasta 2028, llevándolo más allá de su 40 cumpleaños y se prevé que participe con Argentina en la Copa del Mundo de 2026, donde la Albiceleste buscará defender su corona.
