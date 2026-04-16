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Lionel Messi compra un club español en una operación sorpresa, y la estrella del Inter Miami «refuerza sus lazos con el Barcelona»
Un regreso estratégico a Cataluña
El ídolo argentino ha adquirido la propiedad total del club catalán, que compite en el Grupo V de la Tercera RFEF (cuarta división). Con el equipo en la lucha por el ascenso, esta operación supone un paso importante para Messi, que busca construir un legado más allá de su etapa como jugador en la Major League Soccer.
En el comunicado oficial se explica: «Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su compromiso con el desarrollo del deporte y el talento local en Cataluña. Una conexión que se remonta a su etapa como jugador del FC Barcelona y que se ha mantenido inquebrantable a lo largo de los años».
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Aspiraciones de desarrollo profesional
Fundado en 1951, el UE Cornellà vive una gran temporada: es tercero y está a solo cinco puntos del líder, el Manresa. Con el play-off asegurado, Messi quiere llevar al club a la categoría profesional con una estrategia de inversión que prioriza la cantera.
Una fábrica de talentos legendaria
Una de las razones por las que Cornellà atrajo al delantero del Inter Miami es su reputación en la formación de talentos de élite. El club ha sido trampolín para varios jugadores que llegaron al estrellato internacional, incluidos antiguos compañeros y rivales de Messi. La infraestructura de scouting y entrenamiento seguirá siendo clave para la nueva propiedad.
El comunicado resaltó su larga lista de exjugadores: «A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo con la cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas han pasado jugadores que luego alcanzaron la élite nacional e internacional, como el portero de la selección española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompañero de Messi en el Barça y en el Inter de Miami; Gerard Martín, reciente defensa del FC Barcelona; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con una dilatada carrera en las grandes ligas; Aitor Ruibal, uno de los actuales capitanes del Real Betis Balompié; e Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado en dos ocasiones para el MLS All-Star”.
- AFP
Convertirse en propietario de un equipo de fútbol
La decisión de Messi de comprar un club se produce tras su reciente implicación en el fútbol juvenil, como la primera edición de la «Messi Cup», celebrada en Miami el pasado diciembre con equipos sub-16 de Newell’s Old Boys, el Inter de Milán, River Plate, el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Manchester City y el Barcelona. Esta adquisición es la consecuencia lógica de su deseo de formar a la próxima generación de talentos futbolísticos.
Al convertirse en propietario, se une a un grupo de élite que incluye a David Beckham, su jefe en el Inter de Miami, y a Cristiano Ronaldo, quien compró el 25 % del Almería. También son propietarios Kylian Mbappé (SM Caen), Luka Modric (Swansea), Héctor Bellerín (Forest Green Rovers), Gerard Piqué (FC Andorra), N’Golo Kanté (Royal Excelsior Virton), Sadio Mané (Bourges Foot 18) y César Azpilicueta (Hashtag United).