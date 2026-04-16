Una de las razones por las que Cornellà atrajo al delantero del Inter Miami es su reputación en la formación de talentos de élite. El club ha sido trampolín para varios jugadores que llegaron al estrellato internacional, incluidos antiguos compañeros y rivales de Messi. La infraestructura de scouting y entrenamiento seguirá siendo clave para la nueva propiedad.

El comunicado resaltó su larga lista de exjugadores: «A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo con la cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas han pasado jugadores que luego alcanzaron la élite nacional e internacional, como el portero de la selección española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompañero de Messi en el Barça y en el Inter de Miami; Gerard Martín, reciente defensa del FC Barcelona; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con una dilatada carrera en las grandes ligas; Aitor Ruibal, uno de los actuales capitanes del Real Betis Balompié; e Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado en dos ocasiones para el MLS All-Star”.



