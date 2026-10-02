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Lionel Messi completa la compra del Eldense, equipo de la Segunda División española
Messi adquiere al Eldense, equipo español
El capitán de Argentina, Messi, ha tomado oficialmente el control del equipo de Segunda División española Eldense. El club confirmó la adquisición este jueves, lo que marca un hito importante en la aventura empresarial del jugador de 39 años fuera de los terrenos de juego.
El equipo alicantino pertenecía anteriormente al grupo de inversión colombiano Grupo TH, que también tiene participaciones en clubes de Colombia y Suiza. Este acuerdo representa el tercer cambio de propiedad del Eldense en el último año.
La operación sigue sujeta a la aprobación oficial del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España. Una vez reciba luz verde, señalará el inicio de una ambiciosa nueva era para el conjunto de Segunda División española.
Un paso histórico hacia la propiedad profesional
Esta adquisición es especialmente significativa, ya que el Eldense representa el primer club profesional en el que Messi ha invertido en España. Aunque anteriormente compró al Cornellà, equipo de quinta división, a principios de este año, ese conjunto sigue siendo semiprofesional.
En un comunicado oficial en el que confirmó el acuerdo, el Eldense mostró un enorme optimismo por su nuevo propietario de alto perfil. El club destacó el impacto transformador que la leyenda argentina podría tener en su desarrollo futuro.
«La llegada de una de las figuras más importantes de la historia del deporte al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense señala el inicio de un proyecto a largo plazo destinado a impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club», afirmó el club.
Navegando por la historia y un posible conflicto de propiedad
Fundado en 1921, el Eldense ha pasado la inmensa mayoría de su historia fuera de las dos máximas categorías del fútbol español. Disputa sus partidos como local en el modesto Estadio Nuevo Pepico Amat, con capacidad para 5.776 espectadores, en la ciudad de Elda.
El club logró el ascenso a la segunda categoría en 2023 por primera vez desde 1964, descendió en 2025 y regresó a Segunda División este pasado verano. Fuera de España, Messi también está implicado parcialmente en el club uruguayo Deportivo LSM junto a su compañero en el Inter Miami, Luis Suarez.
Es poco probable que la propiedad de Eldense y Cornella cause problemas inmediatos, dado el margen de tres divisiones entre ambos. Sin embargo, si el Cornella asciende categorías, es poco probable que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) permita que ambos clubes compitan en la misma división bajo la propiedad mayoritaria de Messi.
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Vacante en el banquillo y pasos inmediatos para el futuro
Sobre el terreno de juego, el Eldense afronta una tarea inmediata de reconstrucción tras un difícil inicio de su campaña liguera. El equipo no logró ganar ninguno de sus cuatro primeros partidos de esta temporada.
Ese mal momento provocó la destitución del entrenador Claudio Barragan a principios de esta semana. Como resultado, el club sigue actualmente sin entrenador mientras avanza el proceso de adquisición.
El siguiente paso principal será obtener la autorización regulatoria formal del CSD para completar la adquisición. Mientras tanto, la nueva jerarquía directiva del club debe nombrar rápidamente a un nuevo entrenador para estabilizar los resultados sobre el terreno de juego.
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