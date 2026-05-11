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Lionel Messi comparte una emotiva reacción tras la conquista del segundo título consecutivo de La Liga por parte del Barcelona
El mejor de todos los tiempos lo celebra desde la distancia
Aunque Messi juega con el Inter de Miami a miles de kilómetros, su corazón sigue en el Spotify Camp Nou. Tras el pitido final del domingo, el ocho veces Balón de Oro publicó en Instagram: «¡Campeones! ¡Viva el Barça!».
El mensaje mostró su apoyo al equipo de Hansi Flick, que ha dominado la Liga por segundo año. Messi, aún máximo goleador histórico del club, sigue vinculado al gigante catalán y celebró este nuevo título con su querido Blaugrana.Instagram/leomessi
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La victoria en el Clásico nos da el título
El Barcelona aseguró el título con una contundente victoria 2-0 sobre el Real Madrid. Antes del partido, un punto bastaba, pero el triunfo les dio 14 puntos de ventaja a tres jornadas del final. Los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres en la primera parte sentenciaron el encuentro.
Además, por primera vez en la historia de este clásico, el conjunto azulgrana se proclamó matemáticamente campeón de La Liga ante su máximo rival. El ambiente en Cataluña alcanzó su cima, pues el triunfo no solo confirmó el título, sino que igualó el balance histórico a 106 victorias por bando.
El conmovedor triunfo de Flick en medio de una tragedia personal
La victoria tuvo un profundo significado emocional para Flick, quien se mantuvo en la banda pese a una devastadora pérdida personal. Ese mismo día el club confirmó el fallecimiento de su padre durante la noche, lo que ensombreció los preparativos. El entrenador de 61 años tomó la valiente decisión de dirigir el Clásico antes de regresar a Alemania con su familia. Los jugadores, conmovidos por su entrega, brindaron un partido sólido que le otorgó al técnico alemán su segundo título liguero desde su llegada al club.
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Madrid sumido en el caos, el Barça reina con autoridad
Mientras Barcelona celebra, en Madrid reina la crisis. El Real Madrid fue inofensivo en el Camp Nou y nunca amenazó la fiesta. La derrota refleja una temporada irregular y marcada por las fricciones internas.
Para los aficionados azulgranas, ver a Messi sumarse a la fiesta desde Florida reforzó la idea de un club unido y en la cima del fútbol español.