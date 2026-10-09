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Lionel Messi bromea con que echará de menos «destrozar a goles» a su compañero en Argentina Juan Musso en un desternillante mensaje en una camiseta
Un recuerdo entrañable marca una emotiva despedida
El portero suplente Musso mostró una preciada camiseta firmada por Messi tras la aparición oficial de despedida del capitán con Argentina. El mensaje manuscrito ofrecía una entrañable mirada a su rivalidad competitiva durante las sesiones de entrenamiento de la selección a lo largo de los años. El guardameta del Atlético de Madrid compartió una imagen de la camiseta en sus redes sociales para conmemorar el tiempo que pasaron juntos en la escena internacional.
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La superestrella deja una inscripción pícara en la camiseta
El divertido mensaje salió a la luz después de que Musso publicara en Instagram una fotografía del autógrafo del delantero. En una nota desenfadada escrita en la parte delantera de la camiseta, el legendario atacante escribió: «Para Juan, con mucho cariño. Voy a echar de menos marcarte goles a pares y ver cómo te cabreas».
Reaccionando a la juguetona inscripción, el guardameta de 32 años añadió una breve leyenda a su publicación: «Agradecido para siempre».
La portera valora los momentos compartidos con la selección
Musso ha sido internacional absoluto con Argentina en cuatro ocasiones y formó parte de la plantilla que conquistó la Copa América 2021. El canterano de Racing Club, que pasó por Udinese y Atalanta antes de fichar por el Atlético, jugó junto a Messi en dos ocasiones en partidos oficiales. Ambos compartieron por primera vez el terreno de juego en una victoria por 3-0 ante Bolivia en la fase de clasificación para el Mundial en septiembre de 2021, antes de reencontrarse en un triunfo amistoso por 5-0 contra Zambia en abril de 2026.
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Un hito histórico pone fin a una trayectoria icónica
El partido de despedida del martes por la noche en el Estadio Monumental puso fin a una icónica carrera internacional de 21 años para el veterano delantero. Messi cerró su etapa con Argentina con un registro extraordinario de 126 goles en 208 partidos con su país. La cómoda victoria por 3-0 ante Benín puso el broche ideal ante una multitud de más de 85.000 aficionados, con el maestro aportando un penalti y dos asistencias.
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