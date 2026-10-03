Messi aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario junto a su familia el viernes por la mañana de cara a su partido de despedida con la selección. El delantero del Inter Miami se tomó un tiempo para descansar en su residencia privada de Funes antes de incorporarse al grupo de Lionel Scaloni en el complejo de entrenamiento de Ezeiza. Está previsto que el capitán complete una sola sesión de entrenamiento junto a sus compañeros de selección antes de su despedida en el Estadio Monumental.



