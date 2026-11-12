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Lionel Messi aspira a un histórico tercer premio consecutivo al MVP de la MLS, mientras que Cavan Sullivan, estrella de la selección masculina de Estados Unidos, se convierte en el finalista más joven de la historia
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Messi busca otro hito histórico en la MLS
La presencia de Messi entre los candidatos llega tras otra prolífica temporada regular con el Inter Miami. El argentino aspira a convertirse en el primer jugador de la historia de la liga en ganar el premio tres veces, después de conquistarlo en 2024 y 2025. Marcó 26 goles y dio 17 asistencias en 31 partidos, ganó la Bota de Oro y lideró la MLS con 43 contribuciones de gol.
Sus rivales también tienen argumentos de peso. Sullivan contribuyó al gran impulso del Philadelphia tras el parón por el Mundial, mientras que Mukhtar desempeñó un papel fundamental en la conquista del Supporters’ Shield por parte del Nashville. Evander terminó con 31 contribuciones de gol para el Cincinnati, y Guilherme ayudó al Houston a regresar a los playoffs después de quedarse fuera en 2025.
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Entrenador del año repleto de talento
B.J. Callaghan, del Nashville, Yoann Damet, del St. Louis CITY SC, y Jesper Sørensen, del Vancouver Whitecaps, son los finalistas del premio Sigi Schmid al Entrenador del Año de la MLS.
Callaghan llevó al Nashville a sumar 77 puntos, un récord de la liga, mientras que Damet dirigió al St. Louis CITY SC durante una racha de 21 partidos sin perder en todas las competiciones, la más larga de un club de la MLS. Sørensen llevó al Vancouver a lo más alto de la Conferencia Oeste con 64 puntos, un récord del club.
El Nashville es el club con más finalistas en las categorías anunciadas, con seis. Andy Najar, Jeisson Palacios y Maxwell Woledzi ocupan las tres plazas de la lista de finalistas al premio de Defensa del Año, mientras que Brian Schwake opta al de Portero del Año.
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Sullivan también figura entre los candidatos al premio al mejor jugador joven del año.
La gran temporada de Sullivan también le valió un puesto entre los finalistas al premio al Jugador Joven del Año, junto a Julian Hall y Adri Mehmeti, compañeros en el Red Bull New York.
El centrocampista del Union terminó la temporada regular con nueve goles y 14 asistencias, y estableció un récord de la MLS de contribuciones de gol para un adolescente, mientras Filadelfia lograba clasificarse para los playoffs. Hall y Mehmeti también firmaron temporadas en las que dieron un salto de nivel, y los tres jugadores recibieron convocatorias de la selección masculina de Estados Unidos.
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La lista completa
Premio Landon Donovan al jugador más valioso de la MLS
- Evander (FC Cincinnati)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- Lionel Messi (Inter Miami CF)
- Hany Mukhtar (Nashville SC)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
Premio Sigi Schmid al entrenador del año de la MLS
- B.J. Callaghan (Nashville SC)
- Yoann Damet (St. Louis CITY SC)
- Jesper Sørensen (Vancouver Whitecaps FC)
Premio al compromiso humanitario del año de la MLS
- Paul Arriola (Seattle Sounders FC)
- Andrew Farrell (New England Revolution)
- Telasco Segovia (Inter Miami CF)
- Mason Stajduhar (Real Salt Lake)
- Brad Stuver (Austin FC)
Premio al mejor regreso del año de la MLS
- Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps FC)
- Nick Hagglund (FC Cincinnati)
- Eduard Löwen (San Jose Earthquakes)
Defensa del año de la MLS
- Andy Najar (Nashville SC)
- Jeisson Palacios (Nashville SC)
- Maxwell Woledzi (Nashville SC)
Portero del año de la MLS
- Roman Bürki (St. Louis CITY SC)
- Brian Schwake (Nashville SC)
- Matt Turner (New England Revolution)
Mejor incorporación del año de la MLS
- Antoine Griezmann (Orlando City SC)
- Guilherme (Houston Dynamo FC)
- André Luiz (Sporting Kansas City)
Jugador joven del año de la MLS
- Julian Hall (Red Bull New York)
- Adri Mehmeti (Red Bull New York)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
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