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Lionel Messi arremete contra las «extrañas» teorías de la conspiración sobre la final del Mundial y confirma su retirada de Argentina en una emotiva despedida
Un broche final ante Benín
El legendario número 10 se despidió a su manera habitual, al marcar de penalti en el minuto 71 para asegurar una contundente victoria por 3-0 sobre Benín ante un Estadio Monumental abarrotado. Messi, que además dio dos asistencias al equipo de Lionel Scaloni, firmó su gol número 126 con la selección para poner el broche perfecto a una extraordinaria carrera de 21 años con Argentina.
Tras el pitido final, el jugador de 39 años tomó el micrófono para pronunciar un emotivo discurso de despedida. En medio de una ola de emoción, el creador de juego del Inter Miami abordó los persistentes rumores en torno a la reciente derrota de Argentina en la final del Mundial de 2026 ante España. Rechazó con firmeza cualquier insinuación de conspiraciones sobre un mal rendimiento y optó, en cambio, por defender el compromiso inquebrantable de sus compañeros.
- AFP
Desmontando las teorías sobre la derrota de España
Dirigiéndose directamente al público de Buenos Aires, Messi quiso acallar las especulaciones que habían empañado el desenlace de su torneo. «La verdad es que no pasó nada extraño en la final, como algunos están diciendo», declaró. «Lo dimos todo. El partido contra Inglaterra fue increíblemente agotador para nosotros, tanto física como emocionalmente. Apenas llegamos.
»Luchamos como lo hacemos siempre, pero por desgracia no pudimos ser campeones. Pero que no le quepa duda a nadie de que todos y cada uno de mis compañeros lo dejaron todo en el campo por esta camiseta».
El veterano delantero centró entonces su atención en el significado personal de su despedida, conteniendo las lágrimas mientras rendía homenaje a su difunto padre, Jorge, que falleció en agosto a los 68 años. «Son muchas emociones. Obviamente, lo primero en lo que pienso es en mi padre», comenzó. «Lo único que me queda por hacer es dar las gracias. Ha significado muchísimo para mí vestir esta camiseta durante 20 años. Nunca dejé de esforzarme, de luchar ni de querer estar aquí».
Un adiós emotivo y una llamada a la unidad
La retirada de Messi marca el final definitivo de una brillante era de dos décadas en la selección. Sus últimas palabras subrayaron el inmenso orgullo que sentía por representar a su país por todo el mundo, al tiempo que servían como escudo protector para la armonía interna del grupo.
"Este es un momento muy difícil para mí; he podido recorrer todo el país jugando al fútbol, y estoy agradecido por todo lo que he tenido la suerte de vivir", admitió. "No volver será una gran tristeza. Me encantaría volver para siempre, porque jugar en Argentina es lo más maravilloso que te puede pasar".
Cerrando su discurso con un tono desafiante, Messi instó al país a proteger a la próxima generación. Dijo: "Para construir equipos fuertes, hay que construir equipos unidos, porque hay gente que quiere ver fracasar a la selección, y no debemos darles esa satisfacción".
- AFP
La vida de Argentina después de Messi
Con su icónico capitán apartándose ahora tras su anuncio de retirada en agosto, Argentina debe forjar un camino unido hacia adelante sin el mejor jugador de la historia moderna. La responsabilidad recae ahora en la plantilla, que debe proteger la unión que Messi defendió con tanta firmeza.
Para el propio Messi, su foco futbolístico inmediato sigue estando en el Inter Miami. Aunque sus botas internacionales ya están definitivamente colgadas, el legado que deja en la Albiceleste servirá tanto de inspiración como de formidable referencia para la próxima generación de talento.
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