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Lionel Messi Argentina 2025Getty
Mohamed Saeed

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Lionel Messi, Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez entraron en la prelista de Argentina para el Mundial, mientras que un veterano de 40 partidos en la Serie A se quedó fuera

L. Messi
Argentina
World Cup
P. Dybala
A. Correa

Lionel Scaloni anunció la lista provisional de 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026, liderada por Lionel Messi. La Albiceleste, que defenderá su título en Norteamérica, incluye a estrellas consolidadas y jóvenes de la Premier League y otras ligas. La convocatoria ha sorprendido al dejar fuera a varios jugadores destacados, entre ellos un veterano de la Serie A con 40 partidos internacionales.

  • Messi encabeza la convocatoria, mientras que Dybala y Correa se quedan fuera

    Messi, ya incluido en la prelista de 55 de Argentina para el Mundial 2026, se prepara para lo que podría ser su última gran cita internacional.

    La estrella del Inter de Miami lidera un grupo que mezcla el núcleo del plantel campeón de Catar 2022 con nuevas caras.

    La ausencia más sorpresiva es la de Paulo Dybala (Roma), con 40 partidos con la Albiceleste, a la que se suman Ángel Correa (UANL) y Valentín Castellanos (West Ham).

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    Cambio táctico de Scaloni

    La exclusión de Dybala y Correa sugiere un cambio táctico de Scaloni, quien convocó a Mateo Pellegrino (Parma) y Matías Soule (Roma).

    Aunque Soule ha rendido bien en Italia, antes hubo descontento en su entorno por la falta de oportunidades.

    La lista provisional se recortará a 26 jugadores antes del 30 de mayo, así que varios de los debutantes aún pelean por un lugar en el avión a Norteamérica.


  • Se incluyen estrellas de la PL y jóvenes promesas

    La Premier League tiene amplia representación en la prelista, con Lisandro Martínez (Manchester United) y Enzo Fernández (Chelsea).

    Alejandro Garnacho, ausente desde septiembre de 2024, regresa. Scaloni apuesta por la cantera y convoca a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Girona).

    También regresan Emiliano Buendía (Aston Villa) y Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), quienes han perdido protagonismo recientemente.


  • Emiliano Martinez Aston Villa 2026Getty Images

    Sorpresas en la liga nacional y solidez defensiva

    Scaloni ha revisado la Primera División argentina para reforzar la defensa. Los sorpresivos nombres son Lautaro Di Lollo (Boca Juniors) y Zaid Romero (Getafe).

    Quedaron fuera Tomás Palacios, de Estudiantes, y Mariano Troilo, quienes ya habían estado en convocatorias anteriores. La lista refleja la búsqueda de solidez física para un torneo maratoniano que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

    La portería vive una batalla por el tercer puesto: Juan Musso, del Atlético de Madrid, y Walter Benítez, del Crystal Palace, pujan por acompañar a los seguros Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli.