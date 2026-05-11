Messi, ya incluido en la prelista de 55 de Argentina para el Mundial 2026, se prepara para lo que podría ser su última gran cita internacional.

La estrella del Inter de Miami lidera un grupo que mezcla el núcleo del plantel campeón de Catar 2022 con nuevas caras.

La ausencia más sorpresiva es la de Paulo Dybala (Roma), con 40 partidos con la Albiceleste, a la que se suman Ángel Correa (UANL) y Valentín Castellanos (West Ham).