El maestro argentino alcanzó otro hito extraordinario en su carrera el miércoles por la noche en el Nu Stadium. Messi abrió el marcador en la Campeones Cup, el duelo anual entre los campeones vigentes de la MLS y la Liga MX, al cabecear a la red un centro medido de Luis Suarez en el minuto 24.

Ese gol permitió al ocho veces ganador del Balón de Oro alcanzar los 100 tantos con la camiseta de Miami. Casemiro sentenció más tarde la victoria por 2-0 con otro cabezazo, a pase de Messi, lo que aseguró que el Inter Miami sumara otro gran título.

El triunfo fue especialmente dulce para el nuevo entrenador Kily Gonzalez. Después de acordar sustituir al técnico interino Guillermo Hoyos a finales de agosto, los retrasos con el permiso de trabajo hicieron que el argentino no dirigiera su primer entrenamiento hasta el martes. Apenas 24 horas después, ya tenía su primer título.



