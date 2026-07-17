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Messi for the Ballon d'Or.jpgGetty/GOAL
James Westwood

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¿Lionel Messi al Balón de Oro? El superhéroe del Inter de Miami se merecería su noveno Balón de Oro por sus hazañas en el Mundial y sus actuaciones en la MLS si lleva a Argentina al título

Ballon d'Or
L. Messi
World Cup
Argentina
Inter Miami CF
Major League Soccer
FEATURES
España vs Argentina
España

En el 92’, Messi fue empujado hacia su pie menos hábil por O’Reilly y Spence en el área. Los ingleses contuvieron la respiración. Los Tres Leones tenían a cuatro de sus jugadores más altos cerca del área pequeña, y Messi necesitaba un pase perfecto para encontrar a Lautaro Martínez en el segundo palo, su única opción realista. Pero todos sabemos que Messi puede crear la perfección en cualquier momento.

Su centro impactó en la frente de Martínez y el balón superó a Jordan Pickford, dando a Argentina una remontada 2-1 y el pase a la final del Mundial 2026. La mayoría de sus compañeros y del cuerpo técnico se abalanzaron sobre Messi en vez de sobre Martínez, prueba del estatus de estrella que mantiene a sus 39 años y premio a su esfuerzo por llevar a Argentina a la victoria.

Messi destrozó a Inglaterra en los últimos 30 minutos; la conservadora táctica de Thomas Tuchel le facilitó el trabajo y el ocho veces ganador del Balón de Oro lo aprovechó sin piedad. Podría llegar un noveno Balón de Oro a finales de este año, pues ha sido el jugador más influyente del torneo.

Otra exhibición en la final ante España y Lamine Yamal, su supuesto sucesor en el Barcelona, lo confirmaría. Argentina llega como outsider, pero no cabe duda: si España cede un milímetro, la Albiceleste alzará el trofeo gracias a su confianza colectiva y al hambre de Messi.

  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    Una determinación sin igual

    Antes de la semifinal del miércoles, Argentina no había convencido en Norteamérica. Pasó con facilidad un grupo accesible, pero sufrió para eliminar a Cabo Verde, Egipto y Suiza en la primera fase eliminatoria, necesitando la prórroga en dos ocasiones.

    En Catar 2022 eran un equipo más completo. Nueve jugadores de aquella plantilla no viajaron a la edición de 2026, entre ellos el recién retirado Ángel Di María, la mano derecha de Messi.

    Sin Di María, Argentina extraña la amplitud en el juego; su centro del campo, demasiado estrecho, deja huecos que los rivales aprovechan al contraataque. Pero ningún equipo iguala su garra: nunca se rinde y eleva su nivel bajo presión.

    Además, cuentan con Messi como la cabeza más fría del campo. Da un ejemplo brillante al pedir siempre el balón e impulsar al equipo, disfrutando cada segundo de la batalla. Los hombres de Lionel Scaloni se nutren de su aura para llegar a la meta, convirtiéndose en animales voraces que no ceden hasta llevarse el botín.

    • Anuncios
  • messi(C)Getty Images

    El más temerario de todos

    La constancia y humildad de Messi desafían la lógica. Mientras el declive de su eterno rival, Cristiano Ronaldo, se resume con la frase de Bane en El caballero oscuro: La leyenda renace, «La victoria te ha derrotado», Messi ignora el bombo mediático.

    El jugador más laureado de la historia afronta cada partido con calma y se adapta como nadie. En este torneo ha pasado más tiempo caminando que cualquier otro, y a ratos parece mortal —como en la frustrante primera parte contra Inglaterra—, pero siempre tiene una marcha más.

    Además, su ejecución en el último tercio suele ser impecable: ante Inglaterra firmó dos asistencias y nueve regates, algo nunca visto en un partido eliminatorio del Mundial. Lidera la Bota de Oro con ocho goles y cuatro asistencias, solo una menos que el máximo asistente, Michael Olise.

    Ya ha hecho lo suficiente para ganar su tercer Balón de Oro del Mundial. Más importantes que las cifras son sus acciones: cada toque tiene un propósito. Cuando otros optan por un pase lateral o atrás, él busca el pase decisivo o se lanza en slalom.

    Messi es el máximo exponente del riesgo, y tras más de veinte años de brillantez sobrenatural, los rivales siguen sin poder detenerlo cuando está en plena forma.

  • Lionel MessiGetty Images

    «Solo quiero pasarlo bien»

    Muchos atribuyen la longevidad de Messi a su talento natural, factor sin duda clave, pero a menudo se olvida su esfuerzo y perseverancia ante la adversidad. Durante meses se negó a confirmar su participación en su sexto Mundial, asegurando que solo estaría a disposición de Scaloni si creía poder aportar al máximo nivel. En las últimas cinco semanas lo ha demostrado y ahora disfruta del fruto de su esfuerzo.

    «Llevo un año preparándome y entrenando, y sabía que iba a darlo todo para estar en la mejor forma posible», declaró tras la victoria sobre Inglaterra. «Ahora mismo solo quiero disfrutar. No estoy hablando de mi último Mundial ni nada por el estilo. Este equipo siempre lo da todo y no le debe nada a nadie.

    «Este equipo nunca se rinde; salimos a ganar con nuestro fútbol y nuestra determinación, y estamos en otra final del Mundial. Los acorralamos en su propia mitad y demostramos que podíamos ganar en el tiempo reglamentario, sin prórroga. Tuvimos la serenidad y el carácter para remontar. La verdad es que lo disfrutamos».

    En Catar parecía un poseso tras el único título que le faltaba; ahora, liberado de esa presión, se le ve más relajado y alegre.

    Sorprendentemente, apenas ha mostrado signos de cansancio; Inglaterra sufrió la versión más enérgica de Messi en lo que va de verano. Ha disputado 420 minutos en las eliminatorias y, aún así, parece llegar en su mejor momento a la final. España tampoco le infunde temor.

    «Es un equipo que conozco bien; tienen una filosofía de juego y llevan muchos años jugando así», añadió. «Conozco a los jugadores —he jugado contra ellos, los sigo— y varios de ellos están en el Barça, el equipo que amo y al que sigo. Es un partido especial, una final del Mundial. Imagino que va a ser un encuentro muy igualado».

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  • Lamine YamalGetty Images

    Las posibilidades de Yamal parecen escasas

    Argentina no permitirá que España domine como ante Francia en la primera semifinal. La poderosa delantera francesa, con Mbappé, Dembélé y Olise, quedó neutralizada mientras España controlaba los balones sueltos y superaba a los campeones de 2018.

    Desde el primer pitido quedó claro que Francia sufría un bloqueo mental, atormentada por sus recientes derrotas ante La Roja en la Euro 2024 y en la Liga de Naciones. Argentina no tendrá ese problema. Si sale con la misma ferocidad que obligó a Inglaterra a replegarse, España tendrá dificultades para desplegar su fútbol fluido.

    Scaloni, además, ya tendrá un plan para Yamal. La joven promesa del Barcelona llegó lesionado al torneo, ha recuperado poco a poco su ritmo y le ha faltado mordiente. Ha brillado a ratos y ha trabajado para el equipo de Luis de la Fuente, pero no peleará con Messi por el Balón de Oro.

    El Balón de Oro parece lejos para él, a no ser que marque varios goles en la final, pues sus 42 aportaciones de gol en el club quedan 26 por debajo del registro del favorito, Harry Kane, con el Bayern. Pero si Messi resulta decisivo, superará a Kane, cuyo rendimiento ante Argentina y Noruega fue discreto.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    La magia de Messi en la MLS

    Messi ganó el Balón de Oro 2023 a Haaland gracias a su gran Mundial y a sus 41 goles y asistencias con el PSG, con el que fue campeón de Ligue 1. Ahora, tras un año brillante en el Inter de Miami, encara la ceremonia de 2026 con opciones.

    La franquicia de David Beckham conquistó su primer título de la MLS Cup gracias a Messi, que batió el récord de participación en goles en unos playoffs (13 en seis partidos) y ya había ganado la Bota de Oro con 29 tantos en la temporada regular. Lo logró pese a varias lesiones que avivaron rumores de retiro.

    Tras un descanso, arrancó la temporada 2026 de la MLS en óptimas condiciones: jugó todos los minutos en trece de los primeros quince partidos y aportó otros veinte goles. Aunque la MLS aún está lejos de las cinco grandes ligas europeas en prestigio, sus números han elevado al Miami a otra dimensión.

    Todo esto refuerza su candidatura al Balón de Oro, aunque ya no lo necesite. Superar a Yamal, Mbappé y al resto de jóvenes estrellas en el escenario más grande bastará para que el jurado internacional de periodistas lo tenga en cuenta al votar.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un líder legendario

    Es normal que los equipos de élite se construyan en torno a su mejor jugador, pero Argentina va mucho más allá con Messi. Todos los miembros de la plantilla están entregados a él y dispuestos a darlo todo para que esté cómodo y pueda expresarse con libertad. Están decididos a realzar su leyenda a toda costa y dejan de lado el ego para aceptar papeles secundarios.

    Guiliano Simeone estuvo a punto de llorar en televisión tras el partido contra Inglaterra, cuando le preguntaron por formar parte del último Mundial de Messi. «Messi tiene 39 años y lo tiene todo, y aun así sigue luchando por ser el mejor», dijo el extremo con la voz quebrada. «Así que solo nos queda darlo todo, correr por él y por Argentina».

    La selección argentina incluso ha adoptado un nuevo himno para este Mundial, titulado «La Cuarta Estrella», con la letra: «Ganamos la tercera con Lionel, queremos volver a ser campeones, y 32 años después, La Scaloneta vengará la copa que le robaron al número 10 [en referencia a Diego Maradona en 1990]. Quiero ver brillar la cuarta estrella en la camiseta. Argentino de cuna a la tumba, por las Malvinas, por Diego, por la última actuación de Leo. Argentina, quiero verte volver a ser campeona».

    ¿Alguna vez se ha elevado a un jugador en activo a un nivel tan mítico? Y, lo que es más importante, ¿ha estado realmente a la altura? Messi ha redefinido lo que significa ser un futbolista de talla mundial y ya trasciende el deporte. Por eso merece un noveno Balón de Oro, gane o no la final del domingo.

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