¿Lionel Messi al Balón de Oro? El superhéroe del Inter de Miami se merecería su noveno Balón de Oro por sus hazañas en el Mundial y sus actuaciones en la MLS si lleva a Argentina al título

Muchos atribuyen la longevidad de Messi a su talento natural, factor sin duda clave, pero a menudo se olvida su esfuerzo y perseverancia ante la adversidad. Durante meses se negó a confirmar su participación en su sexto Mundial, asegurando que solo estaría a disposición de Scaloni si creía poder aportar al máximo nivel. En las últimas cinco semanas lo ha demostrado y ahora disfruta del fruto de su esfuerzo.

«Llevo un año preparándome y entrenando, y sabía que iba a darlo todo para estar en la mejor forma posible», declaró tras la victoria sobre Inglaterra. «Ahora mismo solo quiero disfrutar. No estoy hablando de mi último Mundial ni nada por el estilo. Este equipo siempre lo da todo y no le debe nada a nadie.

«Este equipo nunca se rinde; salimos a ganar con nuestro fútbol y nuestra determinación, y estamos en otra final del Mundial. Los acorralamos en su propia mitad y demostramos que podíamos ganar en el tiempo reglamentario, sin prórroga. Tuvimos la serenidad y el carácter para remontar. La verdad es que lo disfrutamos».

En Catar parecía un poseso tras el único título que le faltaba; ahora, liberado de esa presión, se le ve más relajado y alegre.

Sorprendentemente, apenas ha mostrado signos de cansancio; Inglaterra sufrió la versión más enérgica de Messi en lo que va de verano. Ha disputado 420 minutos en las eliminatorias y, aún así, parece llegar en su mejor momento a la final. España tampoco le infunde temor.

«Es un equipo que conozco bien; tienen una filosofía de juego y llevan muchos años jugando así», añadió. «Conozco a los jugadores —he jugado contra ellos, los sigo— y varios de ellos están en el Barça, el equipo que amo y al que sigo. Es un partido especial, una final del Mundial. Imagino que va a ser un encuentro muy igualado».