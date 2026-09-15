El entrenador del Atlético, Simeone, ha dejado de lado a los actuales favoritos para apostar por Messi de cara al Balón de Oro de 2026. En la previa del próximo duelo de su equipo contra Osasuna, el técnico argentino no tardó en descartar a otros candidatos.

El debate resurgió después de que el extremo del Barcelona Yamal afirmara recientemente que él y la estrella del Real Madrid Mbappe son actualmente los dos mejores jugadores del planeta. Sin embargo, Simeone rechazó por completo ese relato. Cree que las extraordinarias actuaciones de Messi en el escenario global siguen sin tener comparación.