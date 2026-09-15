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¿Lionel Messi al Balón de Oro? Diego Simeone deja de lado a Lamine Yamal y Kylian Mbappé al apostar por el icono argentino para el premio de 2026
Simeone ignora la afirmación sobre Yamal
El entrenador del Atlético, Simeone, ha dejado de lado a los actuales favoritos para apostar por Messi de cara al Balón de Oro de 2026. En la previa del próximo duelo de su equipo contra Osasuna, el técnico argentino no tardó en descartar a otros candidatos.
El debate resurgió después de que el extremo del Barcelona Yamal afirmara recientemente que él y la estrella del Real Madrid Mbappe son actualmente los dos mejores jugadores del planeta. Sin embargo, Simeone rechazó por completo ese relato. Cree que las extraordinarias actuaciones de Messi en el escenario global siguen sin tener comparación.
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Simeone elige a su ganador del Balón de Oro
Al ser preguntado por quién merece el máximo galardón individual del fútbol, Simeone no dudó en elegir a su compatriota. Su respaldo llega a pesar de que Messi ahora juega con 39 años.
«Messi, sin ninguna duda», dijo Simeone a los periodistas. «Después del Mundial que hizo, a la edad que tiene, no hay ninguna duda. Messi».
El factor clave detrás del apoyo de Simeone fue que Messi lideró a Argentina hasta la final del Mundial 2026 antes de caer ante España. Para el técnico del Atlético, mantener un rendimiento de élite con 39 años pesa más que las candidaturas de Yamal, Mbappe, Rodri, Harry Kane u Ousmane Dembele.
Los aspirantes exponen sus argumentos para el Balón de Oro
Los comentarios de Simeone llegaron poco después de que Yamal expusiera públicamente sus propios argumentos. El adolescente sostuvo que merece el premio de 2026 por delante de Mbappe tras ganar la Liga, la Supercopa de España y la Copa del Mundo con España.
Mientras tanto, el vigente ganador Dembele expresó sus propias ambiciones de retener el trofeo y afirmó: "Va a seguir en manos de un jugador del PSG. Soy un competidor, así que mi objetivo es volver a ganarlo".
Esta nominación supone la 17ª aparición de Messi en la lista de candidatos al Balón de Oro a lo largo de su carrera, lo que le deja a solo una de las 18 de récord de Cristiano Ronaldo. El argentino levantó por última vez el premio en 2023, por octava vez.
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Londres se prepara para una histórica ceremonia de premios
La ceremonia de 2026 marcará la 70ª edición del prestigioso premio. Está previsto que se celebre el 26 de octubre en Londres. El evento se aleja de París por primera vez en la historia. El traslado a Inglaterra sirve como homenaje a Sir Stanley Matthews, que ganó la edición inaugural allá por 1956.
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