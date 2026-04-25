Lindsey Horan ha sido una pionera para las estrellas de la selección femenina de Estados Unidos en Europa. Un triunfo histórico en la Liga de Campeones sería la despedida perfecta antes de que la estrella del Lyon regrese a la NWSL

A los 18 años, Heaps sorprendió al saltarse la universidad y volverse profesional de inmediato, siendo la primera mujer estadounidense en lograrlo. Cinco años después, Mallory Swanson la siguió y buscó su consejo. Hoy, esa ruta ya no extraña a nadie.

Además, se marchó de Estados Unidos para hacerlo, duplicando el riesgo. En aquella época, ninguna jugadora de la selección femenina estadounidense actuaba en el extranjero; solo Ali Krieger había disputado un Mundial fuera, en 2011. Tuvo que pasar una década para que alguien más lo lograra.

Esa jugadora fue Heaps, quien a los 14 años fichó por el París Saint-Germain sin experiencia y sin hablar francés. Su apuesta terminó dando resultados. Hoy, las puertas que abrió para sus compatriotas son numerosas. De regreso a Estados Unidos, un nuevo título de la Liga de Campeones la convertiría en la primera estadounidense en ganarlo dos veces, un final perfecto.