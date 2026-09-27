En una rueda de prensa, Camavinga aclaró su postura sobre las responsabilidades defensivas de los jugadores de ataque en la selección. Francia logró una victoria por 1-0 sobre Turquía en su partido inaugural con Zinedine Zidane, y ahora el equipo se prepara para un decisivo duelo de grupo contra Bélgica mañana.

Al referirse al equilibrio del equipo, el centrocampista afirmó con claridad: "No les pido a los atacantes que hagan un trabajo defensivo una locura. Solo les pedimos que hagan su trabajo". Este enfoque pragmático pone de relieve el deseo de contar con estructura sin sobrecargar la delantera.