Man Utd
Traducido por
«Ligeramente incierto»: aún no hay fecha para la finalización del nuevo estadio del Manchester United, valorado en 2000 millones de libras, mientras Sebastian Coe ofrece información actualizada sobre el ambicioso proyecto de Old Trafford
Coe desvela los obstáculos que plantea el proyecto del «Wembley del Norte»
Coe ofreció una actualización prudente sobre el plan de Ratcliffe para construir un estadio de última generación para el Manchester United y admitió que la adquisición de terrenos es un reto. El presidente del grupo de trabajo para la regeneración explicó que, aunque el proyecto de 2.000 millones de libras (2.700 millones de dólares) avanza en la «dirección correcta», conseguir espacio para un estadio de 100.000 asientos es un proceso lento.
El proyecto busca impulsar la transformación de Trafford con nuevas viviendas y centros educativos, pero Coe advirtió que la secuencia gradual de la compra de terrenos descarta una solución rápida para la infraestructura del club.
- Getty Images
El responsable de Regeneración admite que el calendario sigue siendo «incierto»
En el podcast «The Sports Agents» se le preguntó a Coe cuándo podrían esperar los aficionados del United el fin del proyecto. Evitó dar una fecha concreta y explicó que el tamaño del estadio depende de adquirir los terrenos vecinos.
«Por ahora es incierto —reconoció—. Estamos definiendo el alcance y dimensionando el estadio de forma provisional, lo cual depende de adquirir más terrenos en la zona. El proceso avanza, pero no haré comentarios constantes; sin embargo, vamos por buen camino».
Las lecciones de Londres 2012 impulsan el crecimiento de Mánchester.
Basado en su experiencia con los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Coe afirma que construir alrededor de un centro deportivo acelera la regeneración local. Explica que un estadio de categoría mundial actúa como «efecto multiplicador», atrayendo inversiones para empleo y vivienda más rápido que los proyectos urbanos tradicionales.
«Me encantan los proyectos de regeneración y me alegra participar», afirmó. «Creo en los buenos proyectos locales que mejoran la vida de la gente. En Londres vi que, si construyes en torno al deporte, el efecto multiplicador para otras obras es mucho más rápido».
«La compra de terrenos siempre es compleja, pero, con experiencia en Londres, se trata de encajar piezas de forma gradual y usar un estadio de talla mundial como catalizador para atraer inversión extranjera y generar empleo, vivienda y mejores aspiraciones educativas. He visto cómo el deporte, bien usado, transforma barrios, y este proyecto es apasionante».
- Coin Poker/GETTY/GOAL
Se espera que el grupo de trabajo presente sus recomendaciones a finales de año.
Se espera que el Grupo de Trabajo para la Regeneración de Old Trafford presente sus recomendaciones finales a finales de 2026. Este informe ofrecerá al club una hoja de ruta definitiva, que incluirá la decisión sobre la ubicación del estadio y un plan detallado para las 150 hectáreas circundantes.
Mientras se resuelven los temas de propiedad y se despeja el terreno, el club y su afición deberán esperar. En los próximos meses, los equipos jurídico y financiero trabajarán en los acuerdos que definirán el alcance y la fecha de inicio de la obra más grande en la historia del club.