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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Liga Roshn Saudí: el descubrimiento de Fisinge encabeza los 5 talentos que merece la pena ver en la jornada del derbi de Yeda

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
J. Wissing
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 vs Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Arabia Saudita
Alemania

El talento del Al-Ittihad firma una temporada destacada

Los aficionados al fútbol tienen una cita con imágenes fascinantes en la novena jornada de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21).

La novena jornada de la Liga Joy de Élite será testigo de partidos muy intensos, y sin duda a la cabeza de ellos está el derbi de Yeda, que enfrenta al Al-Ittihad y al Al-Ahli, en el estadio de "los Tigres", el domingo 1 de noviembre próximo.

  • Suhaib Hosawi, el descubrimiento de Fieseng

    Y todas las miradas en este derbi se dirigirán hacia Suhaib Hosawi, extremo del equipo sub-21 del Al-Ittihad, especialmente porque fue uno de los jugadores más destacados en la Liga de Élite durante el último periodo.

    Hosawi posee una mágica pierna izquierda que utiliza en la posición de extremo derecho, y se caracteriza por su capacidad para controlar el balón, regatear y dar pases precisos con una visión aguda, lo que siempre lo convierte en un jugador llamativo.

    El último en fijarse en el talento de Suhaib Hosawi fue el alemán Jens Weissing, director técnico del primer equipo del Al-Ittihad, quien lo incorporó por primera vez a la lista del equipo en el partido ante el Abha en la Roshn Saudi League.

    Es cierto que no participó, pero esta convocatoria le dará al joven extremo saudí un incentivo adicional en caso de que juegue el derbi de Yeda frente al vecino y eterno rival, el Al-Ahli, especialmente porque será una oportunidad de oro para brillar y continuar trabajando con el primer equipo.

  • Ziad Mola

    El talento puro y la magia que se esconde en la pierna izquierda no son exclusivos del Al-Ittihad ni de su joven promesa Suhaib Hosawi, pues el Al-Ahli cuenta con un jugador de similares cualidades: el brillante extremo Ziyad Mulla.

    Mulla supera a Hosawi en la faceta goleadora, ya que ha marcado 4 goles desde el inicio de la presente temporada de la Liga Roshn de la Élite, y competía por el título de máximo goleador en las primeras jornadas.

    Sin embargo, el extremo del Al-Ahli experimentó un notable descenso goleador tras las dos primeras jornadas, en las que había marcado un hat-trick en la victoria sobre el Al-Fayha por 3-1, en la primera jornada, antes de anotar otro gol en el triunfo ante el Al-Fateh por 2-1, en la segunda jornada.

    Desde entonces, Ziyad Mulla ha bajado su rendimiento goleador, pues no ha marcado ningún gol en los últimos seis partidos.

    El derbi de Yeda ante el vecino y eterno rival Al-Ittihad podría ser la ocasión ideal para que el joven jugador muestre sus cualidades y recupere su brillo, ya sea anotando o incluso asistiendo en los goles.

  • Loai Al-Muhaimid

    Y no se puede hablar de la magia de la pierna izquierda sin mencionar al dueño del dorsal 10 del Al-Taawoun, Louai Al-Muhaimid, una de las estrellas más destacadas de la actual temporada de la Liga Joy de la Élite.

    Al-Muhaimid ha brillado desde el inicio de la temporada en la creación de juego, hasta el punto de ser el segundo jugador que más asistencias ha dado en la Liga Joy de la Élite, con un registro de 3 pases decisivos.

    No obstante, el joven jugador mostró otra faceta durante la pasada jornada, al revelar una enorme capacidad goleadora, marcando dos goles con los que condujo al Al-Taawoun a la victoria sobre el Al-Ittifaq por 5-1.

    Al-Muhaimid anotó los dos goles de dos maneras espléndidas: el primero llegó de un potente disparo en juego abierto, mientras que el segundo llegó de un tiro libre, una habilidad que pocas veces se ve en los campos de fútbol en la actualidad.

    La afición del Al-Taawoun confía en su mago de la pierna izquierda para lograr un nuevo resultado positivo ante el Al-Watan, con el que el equipo mantendría su tercer puesto en la tabla de clasificación de la Liga Joy de la Élite.

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  • Abdulrahman Al-Anzi

    Y hablando de goles, el club Al Nassr cuenta con uno de los mejores goleadores de la actual temporada de la Liga Joi de Élite, especialmente en las últimas jornadas, Abdulrahman Al Anzi.

    Al Anzi le quitó el protagonismo a Asem Mohamed, una de las estrellas del equipo sub-21 del Al Nassr durante la temporada pasada, especialmente a nivel goleador, ya que se ha convertido en el máximo artillero esta temporada.

    Al Anzi marcó 3 goles con el equipo de la capital durante la actual temporada de la Liga Joi de Élite, 2 de ellos en los dos últimos partidos, ante el Al Wehda y el Al Qadsiah respectivamente.

    El joven delantero tendrá una nueva oportunidad de marcar cuando el Al Nassr visite al Al Khaleej, sobre todo porque este último sufre a nivel defensivo y ha encajado 15 goles desde el inicio de la temporada actual.

  • Dayo Ojo

    Otro goleador que ha acaparado las miradas durante la temporada actual de la Liga Joy de Élite es el nigeriano Dayo Osho, delantero del Al-Faisaly, a quien le espera un duro partido contra el Al-Fateh, quinto clasificado en la tabla.

    Osho acaparó con fuerza las miradas en la temporada actual de la liga saudí sub-21, especialmente por su capacidad goleadora, que ha convertido al Al-Faisaly en el mejor de los recién ascendidos desde la Liga de Regiones.

    Osho ocupa el quinto puesto en la tabla de goleadores de la Liga Joy de Élite durante la temporada actual con 6 goles, a tan solo dos tantos de Mohammed Al-Issa y Mousa Adam, y a un gol de Ammar Al-Ghamdi y Jefferson Ramos.

    El delantero nigeriano marcó dos goles en los dos últimos partidos del Al-Faisaly ante el Al-Riyadh y el Al-Khaleej, lo que lo deja motivado para seguir brillando y marcar un nuevo gol con el que continúe en la pelea por el título de máximo goleador.