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Liga Roshn Saudí: el derbi de Yeda decide la lucha por la cima y el Al-Hilal, ausente en la novena jornada

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 vs Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Arabia Saudita

Una jornada repleta de la emoción esperada

Es hora de más emoción en la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21), con el inicio de la novena jornada, que será testigo de uno de los partidos más calientes de la temporada.

Los partidos de la novena jornada de la Liga Joy de Élite arrancan el domingo 1 de noviembre próximo y se prolongan durante dos días, que estarán repletos de encuentros emocionantes y entretenidos.

  • El Al-Hilal se ausentará en la novena jornada

    Al-Qadisiyah inicia la jornada el domingo, cuando reciba al Al-Najma en el estadio del club Al-Nahda en Dammam, al mismo tiempo que el Al-Nassr visitará como complicado rival al Al-Khaleej, en el estadio de este último en Sihat.

    Al-Jabalain recibe al Neom en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaid bin Jaluwi en Hail, mientras que Damac se enfrenta al Al-Akhdoud en el campo auxiliar número 1 de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Abha.

    Al-Wehda se mide al Al-Orobah en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdulaziz en La Meca, mientras que el Al-Taawoun visita como complicado rival al Al-Watan, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Abha.

    En cuanto al último partido del primer día, será el broche de oro, cuando el Al-Ittihad reciba a su vecino y rival tradicional, el Al-Ahli, en el derbi de Yeda, el partido más fuerte de esa jornada y quizás de toda la temporada.

    El segundo día, el lunes 2 de noviembre, comienza con el partido entre el Al-Ettifaq y el Al-Ansar en Dammam, mientras que el Al-Fateh se enfrenta al Al-Faisaly en el estadio Maidan Tamweel Al-Oula en Al-Ahsa.

    El Al-Riyadh recibe a su rival, el Al-Hazem, en el estadio de la Universidad Princesa Nora en la capital saudí, y el Al-Feiha también recibe a su rival, el Al-Kholood, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah.

    Por otro lado, se aplazó el partido que iba a enfrentar al Al-Hilal y al Al-Tadamon en el estadio del club Al-Orobah en Al-Jouf, ya que se disputará el próximo 18 de diciembre.

  • El derbi del mar: la lucha por la cima se decide en Yeda

    Derbi de Yeda, derbi del mar o derbi de la cumbre, llámalo como quieras, pues este es el derbi que enfrenta a los dos protagonistas de la liga saudí sub-21 en la presente temporada hasta el momento.

    Desde el inicio de la temporada actual, los dos grandes de la ciudad de Yeda han competido por el liderato de la Liga Joy de Élite, y ha llegado el momento de que esa pugna sea cara a cara, cuando se enfrenten el domingo en el estadio del Al-Ittihad.

    El Al-Ittihad llega al derbi en su mejor momento, cómo no, siendo el que ha logrado ganar sus últimos 7 partidos consecutivos, tras el empate sin goles en la primera jornada ante el Damac.

    Desde entonces, "El Decano" ha disputado 7 partidos, ganándolos todos, además sus jugadores han marcado 15 goles, a un promedio de casi dos goles por partido, mientras que su portería solo ha recibido 3 goles, siendo el poseedor de la defensa más sólida.

    22 puntos colocan al Al-Ittihad en lo más alto, con 4 puntos de ventaja sobre el Al-Ahli, que ocupa el segundo lugar, lo que significa que no bajará del liderato sea cual sea el resultado del derbi, pero podría ampliar la diferencia con su vecino y rival tradicional a 7 puntos en caso de victoria.

    El Al-Ahli también atraviesa una buena temporada, pues es el único equipo junto al Al-Ittihad que no ha sufrido ninguna derrota en la Liga Joy de Élite hasta el momento.

    Sin embargo, lo que ha estropeado la temporada del Al-Ahli y lo ha alejado del liderato del Al-Ittihad es la cantidad de empates, ya que el equipo ha empatado 3 veces, todas en los últimos 6 partidos, donde gana un partido y empata el siguiente.

    Pero el Al-Ahli supera claramente al Al-Ittihad en el apartado ofensivo, ya que ha marcado 21 goles, a un promedio cercano a los 3 goles por partido, siendo el poseedor del segundo ataque más potente, por detrás del Al-Ettifaq, que ha marcado 28 goles.

    Cabe señalar que ambos equipos se enfrentaron una sola vez durante la temporada pasada, fue en la tercera jornada, en el estadio del Al-Ahli en Yeda, y terminó con empate a 1-1.

  • El Al-Taawoun amenaza el subliderato del Al-Ahli

    El Al-Ahli no solo albergará la esperanza de alcanzar la cima que ocupa el Al-Ittihad y acercarse a ella, sino que también temerá perder su segunda posición a manos de su primer perseguidor, el Al-Taawoun.

    El Al-Taawoun se encuentra a solo 3 puntos del Al-Ahli, ocupando la tercera posición con 15 puntos, lo que significa que una victoria suya sumada a una derrota del "Raqi" lo situaría en la segunda plaza en igualdad de puntos, además de contar con un partido aplazado.

    Y pese a su derrota ante el líder Al-Ittihad, el Al-Taawoun logró despertar en la pasada jornada y consiguió una gran y sorprendente victoria sobre el Al-Ettifaq por 5-1, colocándose con fuerza entre los aspirantes al liderato de la clasificación.

    Y si la victoria sobre el Al-Ettifaq llegó con cinco goles, no cabe duda de que las cosas serán más sencillas cuando el "Sukkari de Al-Qassim" se enfrente al Al-Watan, que ocupa la vigesimosegunda posición con 3 puntos, producto de una única victoria y dos derrotas.

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  • Al Nassr: de Al Qadisiyah a Sihat

    Otro equipo que afronta los partidos de la novena jornada en buena forma es el Al Nassr, que recuperó finalmente el pulso de las victorias en la última jornada y venció al Al Qadisiyah por 2-1, pese a que comenzó por detrás en el marcador.

    Es cierto que el Al Nassr sufre resultados irregulares desde el inicio de la temporada, pero una victoria ante un equipo de la entidad del Al Qadisiyah podría suponer un nuevo punto de partida para recuperar lo que el equipo debería ser esta temporada.

    La valiosa victoria elevó el casillero del "Al Alami" a 10 puntos, con los que ocupa el undécimo puesto en la tabla de clasificación, fruto de 3 victorias, un empate y dos derrotas.

    Y la próxima misión del Al Nassr no será mucho más sencilla que la anterior, ya que se verá obligado a viajar a Seihat para enfrentarse al Al Khaleej.

    Es cierto que el Al Khaleej no está ofreciendo su mejor nivel, pues ocupa el decimoquinto puesto con tan solo 8 puntos, cosechados a partir de dos victorias, dos empates y 4 derrotas, pero eso no significa que la misión vaya a ser fácil.

  • Lo mejor y lo peor de la Qatar Stars League

    En términos generales, se puede decir que el Al-Ittihad y el Al-Ahli son los únicos que no han sufrido ninguna derrota en la temporada actual de la Liga Joy de Élite, antes del partido del derbi que los enfrenta.

    Por el contrario, el equipo del Al-Akhdoud es el único que no ha cosechado ningún punto en la temporada actual, ya que ha perdido en 3 partidos, mientras que el Al-Ansar comparte con él el no haber ganado jamás, aunque ha logrado dos empates en 6 partidos.

    El Al-Akhdoud es también el único equipo que no ha marcado ningún gol en la temporada actual de la Liga Saudí Sub-21.

    El equipo del Al-Ettifaq sigue siendo el más fuerte ofensivamente en la temporada actual, al haber marcado 28 goles, mientras que el Al-Ittihad posee la defensa más sólida al haber encajado solo 3 goles.

    A nivel individual, Mohammed Al-Issa, estrella del Al-Ettifaq, sigue siendo el máximo goleador de la temporada actual de la Liga Joy de Élite, pero Musa Adam, la joven promesa del Al-Ahli, pasó a compartir con él un registro de 8 goles cada uno.

    Y solo se acercan a este dúo Ammar Al-Ghamdi, delantero del Al-Ittihad, y el caboverdiano Jefferson Ramos, estrella del Al-Fateh, ya que cada uno de ellos ha logrado marcar 7 goles.