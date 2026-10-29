Derbi de Yeda, derbi del mar o derbi de la cumbre, llámalo como quieras, pues este es el derbi que enfrenta a los dos protagonistas de la liga saudí sub-21 en la presente temporada hasta el momento.

Desde el inicio de la temporada actual, los dos grandes de la ciudad de Yeda han competido por el liderato de la Liga Joy de Élite, y ha llegado el momento de que esa pugna sea cara a cara, cuando se enfrenten el domingo en el estadio del Al-Ittihad.

El Al-Ittihad llega al derbi en su mejor momento, cómo no, siendo el que ha logrado ganar sus últimos 7 partidos consecutivos, tras el empate sin goles en la primera jornada ante el Damac.

Desde entonces, "El Decano" ha disputado 7 partidos, ganándolos todos, además sus jugadores han marcado 15 goles, a un promedio de casi dos goles por partido, mientras que su portería solo ha recibido 3 goles, siendo el poseedor de la defensa más sólida.

22 puntos colocan al Al-Ittihad en lo más alto, con 4 puntos de ventaja sobre el Al-Ahli, que ocupa el segundo lugar, lo que significa que no bajará del liderato sea cual sea el resultado del derbi, pero podría ampliar la diferencia con su vecino y rival tradicional a 7 puntos en caso de victoria.

El Al-Ahli también atraviesa una buena temporada, pues es el único equipo junto al Al-Ittihad que no ha sufrido ninguna derrota en la Liga Joy de Élite hasta el momento.

Sin embargo, lo que ha estropeado la temporada del Al-Ahli y lo ha alejado del liderato del Al-Ittihad es la cantidad de empates, ya que el equipo ha empatado 3 veces, todas en los últimos 6 partidos, donde gana un partido y empata el siguiente.

Pero el Al-Ahli supera claramente al Al-Ittihad en el apartado ofensivo, ya que ha marcado 21 goles, a un promedio cercano a los 3 goles por partido, siendo el poseedor del segundo ataque más potente, por detrás del Al-Ettifaq, que ha marcado 28 goles.

Cabe señalar que ambos equipos se enfrentaron una sola vez durante la temporada pasada, fue en la tercera jornada, en el estadio del Al-Ahli en Yeda, y terminó con empate a 1-1.