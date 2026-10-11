Los partidos de la sexta jornada se cierran con un duelo de altura que enfrenta al Al Ittihad, líder de la clasificación, con el Al Khaleej, autor de las grandes sorpresas de la presente temporada.
El Al Ittihad llega al partido eufórico tras haberse quedado en solitario al frente de la tabla al término de la jornada pasada, en la que logró su cuarta victoria consecutiva, después de un único empate en la primera jornada.
Con 13 puntos, el Al Ittihad sigue siendo el único equipo, junto al Al Ahli, que no ha sufrido ninguna derrota en la actual temporada de la Liga Profesional Saudí.
Sin embargo, "El Decano" teme que esa racha se rompa ante el Al Khaleej, que ha conseguido ganar sus tres últimos partidos, tras una única derrota en el primer encuentro frente al Al Hilal.
El Al Khaleej firmó el resultado más destacado de la jornada pasada, cuando sorprendió a todos y venció al Al Ettifaq por 3-1, apartándolo de la lucha por el liderato.
Gracias a esa racha de victorias, el Al Khaleej elevó su cuenta a 9 puntos, con los que ocupa la séptima posición en la clasificación de la Liga Profesional Saudí, lo que significa que una victoria podría catapultarlo hasta el cuadro de honor.