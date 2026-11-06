¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
Traducido por

Liga Roshn de Élite: derbi de Riad, duelo entre la cima y el fondo y el regreso del Al-Hilal en la décima jornada

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 vs Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Ansar U21 vs Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 vs Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Arabia Saudita

Partidos emocionantes a la vista

La décima jornada de la Joy League de la élite (la liga saudí sub-21) presenta numerosos partidos emocionantes, tanto para los clubes que compiten por el liderato como para los que buscan escapar del descenso.

La décima jornada completará la mitad del camino hacia las rondas eliminatorias de la Joy League de la élite, ya que la fase de liga consta de 20 jornadas, antes de pasar posteriormente a la repesca clasificatoria para los cuartos de final.

  • Partidos de la décima jornada de la Joy Elite League

    Los partidos de la décima jornada arrancan el sábado 7 de noviembre, cuando se midan Al Akhdoud y Al Tadhamon en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en Abha, antes de que Al Khaleej visite a Al Hazem, vigente campeón.

    La primera jornada del día se cierra con el derbi, cuando Al Nassr reciba a Al Riyadh en su estadio de la capital saudí.

    El segundo día, el domingo 8 de noviembre, será más candente, ya que Al Hilal regresa a la competición recibiendo a Damac en el estadio de la Universidad Princesa Nora, en la capital saudí, Riad.

    Al Fateh visitará como invitado de peso a Al Kholood en Al Rass, mientras que Al Oroba y Al Qadisiyah se enfrentarán en el estadio de la Universidad de Al Jawf, y Neom recibirá a Al Watan en el estadio del club Al Watani, en Tabuk.

    Al Ittihad, líder de la clasificación, visitará a Al Ansar, último clasificado, en un duelo entre la cima y el fondo de la tabla, en el estadio Abasco de Medina, mientras que Al Ahli recibirá a Al Ettifaq en el partido estelar de la jornada.

    La jornada se cierra el lunes 9 de noviembre, cuando se midan Al Najma y Al Wehda en el estadio de la Dirección de Educación de Unaizah, mientras que los partidos de Al Taawoun ante Al Jabalain y de Al Faisaly ante Al Feiha quedaron aplazados hasta el próximo 18 de diciembre.

  • Al Nassr disputa el derbi de Riad

    Y no hay duda de que uno de los partidos más fuertes de esa jornada será el que enfrente al Al Nassr y al Al Riyadh en el estadio "Al Aalami", en un derbi de los derbis de la capital saudí, el domingo.

    El Al Nassr disputa el derbi eufórico por sus resultados positivos en las dos últimas jornadas, en las que logró la victoria tanto ante el Al Qadsiah por 2-1 como ante el Al Khaleej por un contundente 2-0.

    El Al Nassr consiguió regresar a la mitad superior de la tabla de clasificación, elevando su marcador a 13 puntos, cosechados a partir de 4 victorias, un empate y dos derrotas, con los que ocupa el noveno puesto.

    No obstante, el Al Nassr se encuentra por detrás del Al Riyadh, que está ofreciendo unos niveles destacados en la temporada actual de la Liga Joy de las Estrellas.

    A lo largo de 8 partidos, el Al Riyadh solo ha sufrido una única derrota, que fue en la primera jornada ante el Al Wehda, antes de empatar dos veces y ganar 5 partidos, el último de ellos ante el Al Hazm, vigente campeón, en la jornada pasada.

    Estos destacados resultados situaron al Al Riyadh en el quinto puesto de la tabla de clasificación, con un marcador de 17 puntos, a solo 6 puntos del Al Ittihad, líder, que ha disputado un partido más que él.

  • El Al-Hilal regresa con el duelo ante el Damac

    Uno de los aspectos más destacados de esa jornada es que el Al Hilal volverá a jugar en ella cuando se mida al Damac en la capital saudí, después de haberse ausentado en la jornada pasada debido al aplazamiento de su partido contra el Al Tadamon.

    Este aplazamiento provocó un gran retroceso del Al Hilal en la tabla de clasificación, ya que ocupa el octavo puesto con 14 puntos, cosechados con 4 victorias, dos empates y una derrota, con un partido pendiente de disputar.

    Pero incluso antes de ese aplazamiento, el Al Hilal no ofrecía su mejor nivel, puesto que empató en 2 de sus últimos 3 partidos de la Liga Saudí sub-21, incluido su último encuentro contra el Al Fateh.

    Quizás el Al Hilal encuentre en el partido ante el Damac una oportunidad para recuperar sus resultados positivos, sobre todo porque su rival está pasando verdaderos apuros durante la actual temporada de la Liga Joy de Élite.

    El Damac ocupa el decimonoveno puesto en la tabla de clasificación de la Liga Joy de Élite con 6 puntos, a solo dos de distancia del Al Tadamon, vigésimo primero, puesto que condena a su ocupante al descenso a la Liga de Regiones.

    El Damac ha sufrido la derrota en 4 partidos, frente a 3 empates, mientras que solo ha logrado una única victoria, y lo curioso es que llegó a costa del Al Hazem, campeón de la pasada edición del torneo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • El Ittihad y Al-Ansar: el duelo entre la cima y el fondo

    Uno de los partidos más extraños de esa jornada será el duelo entre el primero y el último de la tabla, que enfrentará al Al Ittihad, líder de la clasificación, con el Al Ansar, que ocupa el último lugar, el domingo, en el estadio Midan Abasco en Medina.

    El Al Ittihad llega tras un derbi de alto voltaje que estuvo cerca de ganar frente a su vecino y rival tradicional, el Al Ahli, antes de encajar el gol del empate en el tiempo de descuento del partido.

    Es cierto que el Al Ittihad sigue invicto, pero el empate ante el Al Ahli puso fin a su racha de victorias, que se extendió a lo largo de 7 partidos, desde la segunda hasta la octava jornada.

    El Al Ittihad encabeza la clasificación con 23 puntos, con una ventaja de 21 puntos completos sobre su próximo rival, el Al Ansar, que ocupa el último lugar de la tabla con tan solo dos puntos.

    Y si el Al Ittihad no ha sufrido ninguna derrota hasta ahora, el Al Ansar es el único que no ha logrado ninguna victoria en la presente temporada de la Liga Joy de Élite, ya que ha perdido 5 partidos y empatado dos de los 7 que ha disputado.

    El Al Ansar también posee el peor ataque de la presente temporada de la liga saudí sub-21, pues únicamente ha marcado 3 goles, igualado con el Al Watan y el Al Akhdoud.

    Y este débil ataque se enfrentará a la mejor defensa de la presente temporada de la Liga Joy de Élite, ya que la portería del Al Ittihad solo ha recibido 4 goles hasta el momento.

  • El Al Ahly y el Al Ettifaq: la cumbre de la jornada

    Si hay un partido que puede considerarse el gran duelo de esta jornada, no cabe duda de que será el que enfrenta al Al Ahli y al Al Ettifaq, el domingo, en el estadio del club de Yeda.

    El Al Ahli disputa el encuentro tras haberse librado de una derrota segura en el derbi de Yeda, al empatar con el Al Ittihad con un gol agónico en la jornada pasada, después de haber ido por detrás en el marcador durante gran parte del partido.

    El empate agónico mantuvo al Al Ahli sin ninguna derrota en la presente temporada de la Liga Profesional Saudí Roshn, pero también le privó de disputarle al Al Ittihad el liderato de la clasificación, ya que se quedó en el segundo puesto con 19 puntos, a 4 puntos del "Decano".

    Y tras salir de un derbi candente, el Al Ahli tendrá una cita con un partido sumamente complicado, sobre todo porque el Al Ettifaq, que posee la línea ofensiva más potente, es el único equipo que ha marcado más goles que él, con 30 frente a 22.

    A pesar de ello, el Al Ettifaq no ofrece su mejor nivel, ya que sufre una clara irregularidad en los resultados, pues, al tiempo que ha logrado 5 victorias, ha encajado en cambio 4 derrotas, 2 de ellas en las últimas 3 jornadas.

    Pero el equipo procedente de Dammam despertó en la jornada pasada, cuando venció al Al Ansar por 2-1, para elevar su cuenta a 15 puntos, con los que ocupa el sexto puesto en la tabla de clasificación.

    Esto significa que el Al Ettifaq, en caso de poder infligir la primera derrota al Al Ahli, elevaría su cuenta a 18 puntos y quedaría a un solo punto de él, lo que le devolvería con fuerza a la competición.

  • Lo mejor y lo peor de la Jupiler Pro League

    En términos generales, se puede decir que el Al Ittihad y el Al Ahli son los únicos que no han sufrido ninguna derrota en la temporada actual de la Liga Joy de Élite, después de empatar en el derbi que los enfrentó.

    Por el contrario, el Al Ansar es el único que no ha logrado ninguna victoria en la temporada actual, ya que cayó derrotado en 5 partidos y empató en dos, situándose en el último puesto de la clasificación con dos puntos.

    El Al Ettifaq sigue siendo el equipo más potente en ataque en la temporada actual, al haber marcado 30 goles, mientras que el Al Ittihad cuenta con la línea defensiva más sólida, al haber encajado solo 4 goles.

    A nivel individual, Moussa Adam, la estrella del Al Ahli, se ha convertido en el máximo goleador de la temporada actual de la Liga Joy de Élite con 9 goles, tras el tanto agónico que marcó en el derbi de Yeda contra el vecino y rival tradicional, el Al Ittihad.

    La joven estrella del Al Ahli aventaja a Mohammed Al Issa, jugador del Al Ettifaq, y al caboverdiano Jefferson Ramos, delantero del Al Fateh, ya que cada uno de ellos ha logrado marcar 8 goles.