Liga Roshn de Élite: derbi de Riad, duelo entre la cima y el fondo y el regreso del Al-Hilal en la décima jornada

Los partidos de la décima jornada arrancan el sábado 7 de noviembre, cuando se midan Al Akhdoud y Al Tadhamon en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en Abha, antes de que Al Khaleej visite a Al Hazem, vigente campeón.

La primera jornada del día se cierra con el derbi, cuando Al Nassr reciba a Al Riyadh en su estadio de la capital saudí.

El segundo día, el domingo 8 de noviembre, será más candente, ya que Al Hilal regresa a la competición recibiendo a Damac en el estadio de la Universidad Princesa Nora, en la capital saudí, Riad.

Al Fateh visitará como invitado de peso a Al Kholood en Al Rass, mientras que Al Oroba y Al Qadisiyah se enfrentarán en el estadio de la Universidad de Al Jawf, y Neom recibirá a Al Watan en el estadio del club Al Watani, en Tabuk.

Al Ittihad, líder de la clasificación, visitará a Al Ansar, último clasificado, en un duelo entre la cima y el fondo de la tabla, en el estadio Abasco de Medina, mientras que Al Ahli recibirá a Al Ettifaq en el partido estelar de la jornada.

La jornada se cierra el lunes 9 de noviembre, cuando se midan Al Najma y Al Wehda en el estadio de la Dirección de Educación de Unaizah, mientras que los partidos de Al Taawoun ante Al Jabalain y de Al Faisaly ante Al Feiha quedaron aplazados hasta el próximo 18 de diciembre.