Los partidos de la tercera jornada arrancan el domingo 6 de septiembre, cuando el Al-Nassr visite al Al-Fateh en el estadio Meydan Tamweel Al-Awwal de Al-Ahsa, mientras que el Al-Hazem, defensor del título, visitará al Al-Feiha en Al-Majmaah.

El Al-Ahli visitará al Al-Jabalain en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi de Hail, mientras que el Al-Qadisiyah recibirá al Al-Ettifaq, líder de la clasificación, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Saud bin Jalawi de Al-Khobar.

Los partidos de la jornada se cierran cuando el Al-Ittihad visite al Al-Wehda en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdulaziz de La Meca.

Al día siguiente, el lunes 7 de septiembre, el Al-Khaleej visitará al Al-Tadamon, recién ascendido, en el estadio de la Ciudad Príncipe Abdullah bin Abdulaziz bin Musaed de Arar, mientras que el otro ascendido, el Al-Faisaly, recibirá al Al-Najma en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah.

El Al-Khaleej y el Al-Orobah se medirán en Al-Rass, mientras que el Damac recibirá al Al-Riyadh en Khamis Mushait, en tanto que el Al-Hilal visitará al Al-Taawoun, en Buraidah, en la conclusión de los partidos de la tercera jornada durante el presente mes.

Por su parte, se aplazarán dos partidos: el del Al-Watan contra el Al-Ansar, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Faisal de Jazán, hasta el próximo 21 de diciembre, y el del Neom contra el Al-Akhdoud, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid de Tabuk, hasta el 25 de enero del próximo año.