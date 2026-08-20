El partido inaugural se disputará el domingo 23 de agosto, cuando Al-Ittifaq, líder de la fase de liga en la edición pasada, visite al Al-Tadamun, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid, en Arar.

Ese mismo día se celebrarán otros cinco partidos: Al-Ahli visitará al Al-Fayha, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma'ah, en Al-Majma'ah; Al-Taawoun recibirá al Al-Najma, en Buraida; y Al-Riyadh visitará al Al-Wehda, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdulaziz, en La Meca.

Asimismo, Neom recibirá al Al-Orobah, en el estadio del club Al-Watani, en Tabuk; y Al-Hazm, vigente campeón, visitará al Al-Jabalain, en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi, en Hail.

El segundo día, el lunes 24 de agosto, se disputarán cinco partidos: Al-Qadisiya recibirá al Al-Khaleej, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Saud bin Jalawi; y Al-Fateh, subcampeón de la edición pasada, recibirá al Al-Ansar, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en el estadio Maidan Tamweel Al-Awla, en Al-Ahsa.

Por su parte, Al-Hilal visitará al Al-Faisaly, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma'ah, en Al-Majma'ah; mientras que Al-Kholood recibirá al Al-Okhdood, en el estadio del club Al-Hazm, en Ar-Rass; y Al-Ittihad visitará al Damac en Jamis Mushait.

En cambio, Al-Nassr no disputará su partido de la primera jornada hasta el próximo 18 de diciembre, cuando visite al Al-Watan, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Faisal, en Yizan.