Liga Joy de Élite: Al Ahli persigue el liderato del Al Ittihad en ausencia del Al Hilal y el Al Nassr en la sexta jornada

Se disputaron 8 partidos en la sexta jornada de la Liga Joy de la Élite, mientras que otros 4 encuentros fueron aplazados a fechas posteriores debido a los acontecimientos actuales en el Reino de Arabia Saudí.

Entre los partidos aplazados destaca el del Al Hilal ante su invitado Al Watan, que se celebrará el jueves 3 de diciembre, así como el del Al Nassr y Al Tadamon, que tendrá lugar el martes 22 del mismo mes.

También se aplazó el partido del Al Akhdoud contra Al Jabalain, que se jugará el miércoles 18 de noviembre, además del encuentro entre Al Riyadh y Neom, que se disputará el viernes 25 de diciembre.