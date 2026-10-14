El equipo sub-21 del Al Ahli continuó persiguiendo a su vecino y rival tradicional, el Al Ittihad, por el liderato de la Liga Joy de Élite, en ausencia de los dos grandes de la capital saudí, Riad: el Al Hilal y el Al Nassr.
Liga Joy de Élite: Al Ahli persigue el liderato del Al Ittihad en ausencia del Al Hilal y el Al Nassr en la sexta jornada
Jornada de los aplazamientos
Se disputaron 8 partidos en la sexta jornada de la Liga Joy de la Élite, mientras que otros 4 encuentros fueron aplazados a fechas posteriores debido a los acontecimientos actuales en el Reino de Arabia Saudí.
Entre los partidos aplazados destaca el del Al Hilal ante su invitado Al Watan, que se celebrará el jueves 3 de diciembre, así como el del Al Nassr y Al Tadamon, que tendrá lugar el martes 22 del mismo mes.
También se aplazó el partido del Al Akhdoud contra Al Jabalain, que se jugará el miércoles 18 de noviembre, además del encuentro entre Al Riyadh y Neom, que se disputará el viernes 25 de diciembre.
El Ittihad conserva el liderato
El partido más destacado de esa jornada fue el último de la misma, que enfrentó a los clubes de Al Ittihad y Al Khaleej en Yeda, donde los "Tigres" lo resolvieron con un gol solitario.
El tanto fue obra del destacado delantero Ammar Al Ghamdi, que mantuvo su gran nivel al marcar con su mágica pierna izquierda, tras quedarse completamente solo ante la portería de Al Khaleej.
La victoria elevó la cuenta de Al Ittihad a 16 puntos, con los que ocupa el liderato de la tabla de clasificación de la Liga Saudí sub-21, con dos puntos de ventaja sobre Al Ahli, que es segundo.
Por su parte, Al Khaleej sufrió su segunda derrota de la presente temporada, por lo que su cuenta se detiene en 9 puntos, con los que ocupa el noveno puesto de la tabla de clasificación.
El Al Ahli persigue al Al Ittihad
En contrapartida, el Al Ahli logró una victoria complicada ante el Al Wehda por 2-1, a pesar de que disputó prácticamente toda la segunda mitad con solo 10 jugadores, tras la expulsión de Mohamed Al Malki en el minuto 50.
El conjunto de Yeda se benefició del gran momento de su jugador Musa Adam, quien marcó por quinto partido consecutivo, esta vez con un doblete en los minutos 6 y 44, que condujo al equipo a un triunfo trabajado.
Y aunque el Al Wehda recortó distancias en el tiempo añadido de la primera mitad y contó con superioridad numérica en la segunda, no consiguió igualar el marcador, ante la evidente entrega de los jugadores del Al Ahli.
Esa entrega ayudó al Al Ahli a hacerse con el segundo puesto de la tabla de clasificación, con 14 puntos, a solo dos del Al Ittihad, que es líder.
Por su parte, el Al Wehda perdió su cuarto partido de la temporada actual y se quedó con apenas 4 puntos, con los que ocupa el decimoséptimo puesto de la clasificación.
Jornada de grandes resultados
En cambio, los otros partidos registraron algunos resultados abultados, destacando la victoria del Al Taawoun sobre el Al Ettifaq por 5-4 en un encuentro que se mantuvo emocionante hasta los últimos minutos.
La mayor victoria, en cambio, fue para el Al Ettifaq, que se impuso al Al Faisaly por cinco goles a cero, para continuar con sus marcadores amplios durante la presente temporada.
El Al Orobah también venció al Al Feiha por 4-1, mientras que el Damac superó al Al Hazem por 3-2, y el Al Qadsiah al Al Ansar por 2-1. El único empate se dio entre el Al Fateh y el Al Najma por 2-2.
En términos generales, se disputaron 8 partidos en la sexta jornada de la Liga Joy de Élite, con victoria para uno de los dos equipos en 7 ocasiones, frente a un único empate.
En esos ocho partidos se marcaron 35 goles, a un promedio superior a los 4 goles por encuentro, una media altísima que refleja la fuerza de la competencia en la liga saudí sub-21.
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