El lunes 28 de septiembre el Atatürk Spor Kompleksi de Bursa —con su emblemático techo en forma de cocodrilo— albergará el Turquía-Italia, segundo partido de la selección en la Liga de Naciones de la UEFA. En el Grupo 1 de la Liga A, los Azzurri debutarán el viernes 25 de septiembre contra Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma y, tras el partido en Turquía, viajarán a Francia para enfrentarse a los Bleus el viernes 2 de octubre. El 5 de octubre Italia cerrará la primera ventana contra Turquía en Bolonia y, en noviembre, completará el grupo ante Francia (12/11, sede por confirmar) y Bélgica (15/11, Bruselas).



