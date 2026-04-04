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Liga de Élite... El derbi del Al-Hilal decidirá el destino del Al-Nassr... y el Al-Ahli amenaza el sueño del Al-Qadisiyah en la última jornada

FEATURES
Al Nassr U21 vs Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21 vs Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Arabia Saudita

La Liga Saudí Sub-21 ha llegado a su última jornada antes de las eliminatorias

La Liga Joi de Élite (la liga saudí sub-21) ha llegado a su recta final en la fase de liga, y los aficionados esperan con impaciencia los partidos de la vigésima y última jornada de esta competición tan especial.

Esta jornada arranca con diferentes ambiciones: hay equipos que buscan la clasificación directa para los cuartos de final, otros que sueñan con llegar a la fase de repesca y otros que esperan escapar del infierno del descenso.

Y entre todos esos sueños y ambiciones contrapuestas, la afición espera una jornada de emoción sin igual, en la que los jóvenes jugadores se convierten en grandes estrellas que hacen realidad los sueños de sus seguidores.

  • Partidos de la jornada 20

    Todos los partidos de la vigésima y última jornada de la Liga de Élite se disputarán en un solo día, el lunes 6 de abril, y además a la misma hora, con el fin de garantizar la imparcialidad y la transparencia; darán comienzo a las 20:30, hora de La Meca.

    El club Al-Ittihad recibirá a su rival Al-Shabab en su estadio de Yeda, mientras que Al-Jabalain visitará a Al-Adalah en el estadio de la ciudad deportiva del príncipe Abdullah bin Jalawi, en Al-Ahsa, y Al-Ittifaq se enfrentará a su visitante Al-Khaleej en el estadio Ejo de Dammam.

    El Al-Araba se enfrentará a su visitante, el Al-Wahda, en el estadio de la Universidad de Al-Jawf, mientras que el Al-Hazm recibirá al Al-Najma en su estadio de Al-Ras, y el Damak visitará al Al-Akhdoud en Najran.

    Por su parte, el club Neom recibe al Al-Bukairiya en el estadio deportivo de la ciudad del Rey Jalid, en Tabuk, mientras que el Al-Raed visita al Al-Fayha, en el estadio deportivo de la ciudad de Al-Majma’a, y el Al-Riyad recibe a su rival Al-Fateh en su estadio de la capital saudí.

    El Al-Ahli disputará un partido difícil contra el Al-Qadisiyah en su estadio de Yeda, mientras que el Al-Taawoun visitará al Al-Khaloud en el estadio del Al-Bukairiyah. El partido más destacado de la jornada será el derbi de Riad entre el Al-Hilal y el Al-Nassr, en el estadio de este último en la capital saudí.

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    • Anuncios

  • Liga de élite de fútbol

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Una vez finalizada esta ronda, quedarán definidas las fases siguientes de la Liga de Élite, tanto los cuartos de final como la fase de clasificación para ellos.

    Los cuatro primeros clasificados se clasifican directamente para los cuartos de final de la Liga Saudí Sub-21, a la espera de los ganadores de la fase de repesca.

    A la fase de play-off se clasifican 8 equipos, los que ocupan los puestos del quinto al duodécimo, que se enfrentarán en una eliminatoria a doble partido para determinar los otros 4 equipos que se unirán a la fase final, es decir, los cuartos de final.

    El quinto se enfrentará al duodécimo, el sexto al undécimo, el séptimo al décimo y el octavo al noveno, disputándose los partidos de vuelta en el estadio del equipo mejor clasificado.

    Los cuartos de final se disputarán también a doble partido, y los partidos de vuelta se jugarán en los campos de los cuatro equipos que se clasificaron directamente desde la fase de liga.

    Por su parte, ocho equipos conservan su plaza en la próxima temporada de la Liga de Élite, concretamente los que ocupan los puestos del decimotercero al vigésimo, sin disputar ningún partido nuevo tras el final de la fase de liga.

    En cuanto a los clubes que ocupan los cuatro últimos puestos, del 21.º al 24.º, descenderán a la Liga Regional; de hecho, el Al-Bukairiya y el Al-Shabab ya han descendido.

  • Derbi de Riad

    stc tv JawwyGetty/Goal

    El partido más destacado de la jornada será el derbi de Riad, en el que el Al-Hilal visita al Al-Nassr, en un encuentro en el que se enfrentan las ambiciones de mantener el liderato y el intento de recuperar una plaza para los cuartos de final.

    El Al-Hilal lidera la Liga de Élite antes de la última jornada con 40 puntos, conseguidos gracias a 11 victorias, 7 empates y una sola derrota, con dos puntos de ventaja sobre el Al-Ittifaq, que ocupa el segundo puesto.

    «El Líder» ya tiene asegurada su plaza en los cuartos de final, ya que no quedará fuera del cuarteto de cabeza, pero busca una victoria, o al menos un empate, que le garantice terminar la fase de liga en lo más alto de la tabla.

    Al-Nassr no goza del mismo lujo que Al-Hilal, ya que necesita una victoria que le devuelva al cuarteto de cabeza y le clasifique directamente para los cuartos de final, y tendrá que esperar a los resultados de los equipos rivales, con la esperanza de que alguno tropiece a su favor.

    El «Al-Alamy» ocupa el quinto puesto de la clasificación con 35 puntos, a un punto del Al-Qadisiyah, cuarto clasificado, a dos puntos del Al-Taawoun, tercero, y a tres puntos del Al-Ittifaq, segundo.

    Llama la atención que los resultados de ambos equipos han sido muy negativos en las últimas jornadas, aunque menos graves en el caso del Al-Hilal, que empató a cero en sus dos últimos partidos contra Al-Hazm y Al-Khulud.

    Por su parte, el Al-Nassr no ha logrado ninguna victoria desde hace unos 40 días, ya que ha tropezado en las últimas cuatro jornadas: empató 1-1 con el Al-Fateh y el Al-Najma, mientras que perdió de forma sorprendente ante el Damak por 2-3 y, en la última jornada, ante el Al-Taawoun por 2-4.

    Ambos equipos cuentan con un historial destacado en los derbis de Riad esta temporada: el Al-Hilal venció al Al-Shabab por 5-0 y al Al-Riyad por 2-1, mientras que el Al-Nassr derrotó al «Al-Lioth» por 2-0 y al Al-Riyad por 1-0.

  • El Al-Ahli pone en peligro el sueño del Al-Qadsia

    Esta jornada traerá consigo otro gran partido, en el que el Al-Ahli se enfrentará al Al-Qadisiyah en Yeda, en un duelo en el que el equipo del este tiene el mayor objetivo: clasificarse directamente para los cuartos de final.

    El Al-Qadsia está viviendo su mejor momento de la actual temporada de la Liga de Élite, tras haber logrado la victoria en las últimas cinco jornadas consecutivas, lo que le ha permitido auparse al cuarto puesto con 36 puntos.

    Los «Hijos de Al-Qadisiyah» tienen la oportunidad de alcanzar el segundo puesto si el Al-Ittifaq tropieza, ya que solo les separan dos puntos, mientras que el equipo se encuentra a un solo punto del Al-Taawoun, tercero en la clasificación.

    Sin embargo, al mismo tiempo, el Al-Qadisiyah podría perder por completo el «cuadrado de oro» si tropieza ante el Al-Ahli, ya que el Al-Nassr, quinto clasificado, le sigue a un solo punto, y el Al-Akhdoud, sexto, a dos.

    El Al-Ahli no comparte esas ambiciones, tras haber perdido todas sus opciones de clasificarse para las fases finales de la Liga Saudí Sub-21, pero aún le quedan algunas preocupaciones, ya que su permanencia no está oficialmente asegurada.

    El Al-Ahli ocupa el decimoséptimo puesto de la clasificación con 21 puntos, conseguidos gracias a 5 victorias, 6 empates y 8 derrotas.

    El «Al-Raqi» aventaja por solo dos puntos al Al-Jabalain, que ocupa el puesto 21 y cuyo propietario descenderá a la Liga Regional, lo que le obliga a conseguir un resultado positivo ante el Al-Qadisiyah para asegurar su permanencia.

    El Al-Ahli ha sumado 4 puntos en sus dos últimos partidos, tras ganar al Al-Jabalain por 3-0 y empatar a cero con el Al-Fateh, después de sufrir dos derrotas consecutivas ante el Al-Khaleej y el Al-Wehda, lo que le motiva para conseguir un resultado positivo ante el Al-Qadisiyah.

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  • El Union y el Youth... Un pequeño clásico sin goles

    En particular, los partidos del «pequeño clásico» entre el Al-Ittihad y el Al-Shabab han estado llenos de emoción, independientemente de la categoría en la que se disputen; sin embargo, no se espera que este enfrentamiento sea igual.

    El partido, que se disputará en el estadio del Al-Ittihad en Yeda, enfrenta a dos equipos que ya han sellado su destino en la actual temporada de la Liga de Élite, ya que el Al-Shabab fue el primero en descender oficialmente a la Liga Regional.

    Los «Leones» ocupan el vigésimo cuarto y último puesto de la clasificación con 12 puntos, tras 3 victorias, 3 empates y 13 derrotas, a 8 puntos del Al-Khaloud, que ocupa el vigésimo puesto y se salva del descenso.

    Por su parte, el Al-Ittihad ha perdido todas las opciones de clasificarse directamente para los cuartos de final, ya que ocupa el octavo puesto de la clasificación con 31 puntos, a cinco puntos del Al-Qadisiyah, que ocupa el cuarto puesto.

    Además, el «Al-Amid» también se ha asegurado su plaza en la fase de play-off, ya que le separan 5 puntos del Al-Riyadh, que ocupa el decimotercer puesto, el primero de los que no se clasifican para esa fase.

    Sin embargo, la mayor ambición del Al-Ittihad en este partido podría ser subir puestos, o al menos no retroceder del octavo puesto, para poder disputar el partido de vuelta de la fase de play-off en su propio estadio y ante su afición.

    El Al-Ittihad tendrá que recuperarse de la derrota que sufrió en la última jornada ante el Al-Khaleej por 2-3, que le devolvió a la senda de las derrotas, tras empatar 1-1 con el Al-Raed y derrotar al Al-Bukairiya por 7-1 en las dos jornadas anteriores.

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  • 3 partidos de desempate

    Además, en esta jornada se disputarán otros tres partidos que serán decisivos para determinar los cuatro equipos que se clasificarán directamente para los cuartos de final, entre los que destaca el que enfrentará al Al-Ittifaq y al Al-Khaleej en el estadio Ejo de Dammam.

    El Al-Ittifaq ocupa el segundo puesto de la clasificación con 38 puntos, con una ventaja de 3 puntos sobre el Al-Nasr, quinto clasificado, lo que significa que solo necesita un empate para asegurarse la clasificación directa a cuartos de final.

    Con el mismo objetivo, el Al-Taawoun, tercero, deberá ganar cuando visite al Al-Khaloud en el estadio del Al-Bukairiyah, ya que solo le separan dos puntos del Al-Nasr, quinto clasificado.

    Por su parte, Al-Akhdoud debe vencer a Damak cuando lo reciba en Najran, siempre y cuando Al-Qadisiyah pierda ante Al-Ahli y Al-Nasr no gane a Al-Hilal, para poder entrar en el cuadro de los cuatro primeros.

    Al-Akhdoud ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Liga de Élite, con 34 puntos, a dos puntos del Al-Qadisiyah, cuarto clasificado, y a un punto del Al-Nasr, quinto.

    Las tareas de Al-Ittifaq, Al-Taawoun y Al-Akhdoud no serán fáciles, ya que, aunque los partidos serán contra equipos de la mitad inferior de la tabla, todos ellos compiten por escapar del descenso, lo que significa que lucharán por evitar la derrota como mínimo.

    Al-Khaleej ocupa el decimosexto puesto con 22 puntos, mientras que Damak se encuentra en el decimonoveno con 20 puntos, la misma puntuación que Al-Khaloud, que ocupa el vigésimo puesto, el primero de los que salvan a su equipo del descenso.

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