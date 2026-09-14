Ese mismo día, el Al-Ettifaq logró una nueva y amplia victoria en la Liga Joy de Élite, esta vez a costa del Al-Wehda por un contundente 6-0.
La amplia victoria llegó a través de 5 jugadores, ya que cada uno de ellos marcó un único gol; se trata de Hassan Al-Muslem, Abdullah Balhareth, Jalal Al-Salem y Mohammed Al-Issa, además del doblete que firmó Abdulrahman Al-Ruwaili.
La amplia victoria hizo saltar al Al-Ettifaq hasta el tercer puesto de la clasificación, con 9 puntos, a un punto del Al-Ahli y el Al-Ittihad, y por diferencia de goles por delante del Al-Fateh, el Al-Hilal y el Al-Taawoun.
Era natural que el Al-Ettifaq superara a todos los rivales a nivel de goles, ya que posee el ataque más potente de la Liga Joy de Élite tras disputarse 4 jornadas, después de haber marcado 20 goles, a un promedio de 5 goles por partido.
No se puede ignorar el gol de Mohammed Al-Issa, que llegó en el minuto 71 del encuentro, cuando regateó a dos jugadores del Al-Wehda de manera magnífica antes de colocar el balón dentro de la red.
Al-Issa marcó por cuarto partido consecutivo en la Liga Joy de Élite, situándose en solitario ante un registro histórico, ya que es el único jugador que ha marcado en todas las jornadas de la actual edición de la competición.
El delantero del Al-Ettifaq alcanzó su séptimo gol en la actual temporada de la Liga Saudí Sub-21, para seguir distanciándose en lo más alto de la tabla de goleadores respecto a Jefferson Ramos, delantero del Al-Fateh, y Ziyad Abba, estrella del Al-Ahli, que ocupan el segundo puesto con 4 goles.