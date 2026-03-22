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Emanuele Tramacere

Traducido por

Liga de Campeones: ¿una plaza para cuatro? Comparación de los calendarios de la Juventus, el Como, la Roma y el Atalanta

El tropiezo de la Juventus y las victorias previas del Milan y el Nápoles han reavivado de forma increíble el debate sobre la lucha por el cuarto puesto, el último que da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones y, por consiguiente, a sus enormes ingresos económicos.


A la espera de los resultados de los partidos programados para hoy, domingo 22 de marzo, la sensación es que los tres primeros equipos de la clasificación tienen, como mínimo, ventaja sobre los cuatro equipos que les siguen, lo que convierte la carrera por la Champions en una pugna abierta entre cuatro clubes por una sola plaza.


Pero, ¿quién tiene ventaja en esta pugna? ¿Quién tiene el calendario más favorable? Analicemos los próximos partidos.

  • ¿EL COMO TIENE EL MEJOR CALENDARIO?

    El Como se enfrentará a un final de temporada con altibajos. El calendario alterna partidos asequibles con encuentros muy delicados contra equipos de la parte alta de la tabla, pero el partido de hoy contra el Pisa será fundamental para determinar desde qué posición partirá en esta carrera.


    Calendario del Como: 

    Pisa (H)

    Udinese (F)

    Inter (C)

    Sassuolo (F)

    Génova (F)

    Nápoles (C)

    Verona (F)

    Parma (C)

    Cremonese (A)


    Los partidos contra el Inter y el Nápoles, ambos en casa, son los principales obstáculos.

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  • JUVENTUS: EL CALENDARIO NO ES IMPOSIBLE

    La Juventus tiene un calendario relativamente equilibrado, pero con dos partidos que podrían decidir su trayectoria en las competiciones europeas.


    Calendario de la Juventus:

    Génova (C)

    Atalanta (F)

    Bolonia (C)

    Milan (F)

    Verona (C)

    Lecce (A)

    Fiorentina (C)

    Turín (A)


    Los partidos contra el Atalanta y el Milán serán decisivos para la clasificación para la Champions, pero hay que estar atentos también a los enfrentamientos con el Bolonia y la Fiorentina y, sobre todo, al derbi de la última jornada.

  • ¡ROMA, CUÁNTOS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS!

    El calendario de la Roma es quizás uno de los más complicados entre los equipos que luchan por la Liga de Campeones. El partido de hoy contra el Lecce ya será fundamental para no quedarse fuera


    Calendario de la Roma

    Lecce (H)

    Inter (F)

    Pisa (C)

    Atalanta (C)

    Bolonia (F)

    Fiorentina (L)

    Parma (A)

    Lazio (C)

    Verona (A)


    La Roma tendrá al menos cuatro partidos difíciles: Inter, Atalanta, Bolonia (que la eliminó de la Europa League) y el derbi de la capital contra la Lazio en la penúltima jornada, que podría tener un peso enorme en la lucha por el cuarto puesto.

  • ATALANTA, UNA REMONTADA COMPLICADA

    El Atalanta también tendrá que afrontar un final de temporada muy reñido, con varios enfrentamientos contra equipos de la parte alta de la tabla.


    Calendario del Atalanta:

    Verona (C)

    Lecce (F)

    Juventus (C)

    Roma (F)

    Cagliari (F)

    Génova (C)

    Milan (A)

    Bolonia (C)

    Fiorentina (A)


    La Juventus y la Roma decidirán si el Atalanta, que hoy disputará un partido fundamental contra el Verona, seguirá en la lucha por la Champions o no.

  • ¿Y EL MILÁN Y EL NÁPOLES?

    Aunque la ventaja del Inter sobre el cuarto puesto parece tranquilizar a los nerazzurri, al menos en la lucha por el Scudetto, el Milan y el Nápoles siguen mirando por encima del hombro en esta reñida carrera. La ventaja existe, pero hay que defenderla, y en la próxima jornada se enfrentan precisamente el Nápoles y el Milan, un partido que podría hacer que uno de los dos volviera a verse envuelto en plena pugna.


    Calendario del Nápoles:

    Milan (H)

    Parma (F)

    Lazio (C)

    Cremonese (C)

    Como (F)

    Bolonia (C)

    Pisa (F)

    Udinese (C)


    Calendario del Milan:

    Nápoles (A)

    Udinese (C)

    Verona (A)

    Juventus (L)

    Sassuolo (F)

    Atalanta (C)

    Génova (F)

    Cagliari (C)