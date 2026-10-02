Liga de Campeones Femenina de la UEFA: gana la Juventus, pierde la Roma, empata el Inter. El punto tras la segunda jornada

Jornada agridulce de la UEFA Women's Champions League para los equipos italianos, que se llevan en total una victoria, un empate y una derrota. La primera en salir a escena es la Juventus, que gana 3-0 en Suecia, en casa del Hacken, resarciéndose de la derrota en el debut en el Stadium contra el Benfica. Marcaron Tatiana Pinto, que anota el gol número 100 de la Juventus en la UEFA Women's Champions League, Emma Stolen Godo y Alba Redondo.