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عمار الغامديx/ittihad_fr
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Liderados por el mejor de septiembre: cinco talentos que merece la pena ver en la sexta jornada de la Joy Elite League

FEATURES
Hidden Gems FC
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 vs Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 vs Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 vs Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Al Najmah U21 vs Al Fateh U21
Al Najmah U21
Al Fateh U21
Arabia Saudita

¿Quién brilla entre las jóvenes estrellas?

Con el regreso de la competición de la Liga Joi de Élite (la liga saudí sub-21) tras un parón que se prolongó durante más de 3 semanas, la afición espera ver los talentos a los que se ha acostumbrado en las jornadas anteriores.

La competición de la sexta jornada de la Liga Joi de Élite arranca el lunes con 5 partidos, antes de la disputa de otros 7 encuentros al día siguiente.

  • Ammar Al-Ghamdi, el mejor de septiembre

    Y no cabe duda de que una de las estrellas más destacadas que la afición espera ver es Ammar Al-Ghamdi, delantero del Al-Ittihad, cuando su equipo reciba al Al-Khaleej, en el cierre de los partidos de la jornada.

    Al-Ghamdi es una de las figuras más destacadas de la actual edición de la Liga Roshn de Élite, si no es la estrella más sobresaliente de todas, y la mejor prueba de ello son los goles decisivos que ha marcado de diversas maneras.

    El brillo del joven delantero alcanzó su punto culminante en la jornada pasada, cuando anotó un triplete que condujo al Al-Ittihad a la victoria ante el Al-Faisaly por 3-1, convirtiéndose con todo merecimiento en el mejor jugador de la competición durante el pasado mes de septiembre.

    Al-Ghamdi marcó por cuarto partido consecutivo, hasta alcanzar su sexto gol en la actual temporada de la Liga Roshn de Élite, algo que buscará ampliar en el próximo partido ante el Al-Khaleej.

  • Moussa Adam

    Y en la otra orilla de Yeda, destacó otra estrella también en las últimas 4 jornadas de la Liga Roshn de las Estrellas, pero esta vez con el rival tradicional, el Al Ahli, y se trata de Musa Adam.

    Adam marcó un gol en cada una de las últimas cuatro jornadas, y solo falló a su cita con el gol en la primera jornada, en la que le sustituyó Ziyad Aba y firmó un hat-trick en la portería del Al Fayha.

    Y se espera que Musa Adam continúe con su buen momento en el próximo partido ante el Al Wehda, especialmente teniendo en cuenta que este último posee la segunda peor defensa de la actual temporada de la Liga Roshn de las Estrellas, con 11 goles encajados, empatado con el Al Jabalain.

  • Louay Al Obeidi

    Lo mismo se aplica al tunecino Loua El Abidi, delantero del Al Hilal, que se prepara para enfrentarse al Al Watan en la sexta jornada de la Liga Roshn de Élite.

    El Abidi también brilló con fuerza en las dos últimas jornadas, al marcar dos goles ante el Neom y uno más frente al Al Jabalain, pese al empate en el último partido por 3-3.

    El delantero tunecino tiene una oportunidad de oro para aumentar su cuota goleadora, sobre todo porque el Al Watan encajó 4 goles en un solo partido ante el Al Ahli.

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  • Jefferson Ramos

    El Al-Fateh, actual subcampeón de la Jwe League de élite, disputa un nuevo partido ante el Al-Najma, en el que buscará competir por la cima, el mismo objetivo que persigue su delantero procedente de Cabo Verde, Jefferson Ramos.

    Ramos es una de las figuras más destacadas de la actual temporada de la Jwe League de élite, tras marcar 6 goles, el último de los cuales guió al Al-Fateh a la victoria sobre el Al-Uruba en la pasada jornada.

    Ramos tiene la oportunidad de reforzar ese registro en el próximo encuentro ante el Al-Najma, que ha encajado 9 goles en 5 partidos, a un promedio cercano a los dos goles por partido.

  • Asem Mohamed

    En cuanto a la mayor oportunidad de la próxima jornada, no será para alguno de los jugadores que ya brillan, sino para uno de los aspirantes a brillar que no ha dado la talla desde el inicio de la temporada actual.

    Se trata de Asem Mohamed, delantero del Al-Nassr, cuando se enfrente al Al-Tadamon, colista de la clasificación, en la capital saudí, Riad.

    A pesar de su gran rendimiento la temporada pasada, el nivel de Asem Mohamed ha bajado mucho esta temporada, ya que no ha logrado marcar ningún gol hasta el momento.

    El partido representa una oportunidad de oro que no se repite a menudo para el joven delantero saudí para estrenar su cuenta goleadora, pues el Al-Tadamon tiene la peor defensa de la competición, ya que ha encajado 16 goles en 4 partidos, a un promedio de 4 goles por encuentro.

    Gracias al Al-Tadamon, Mohamed Al-Issa, jugador del Al-Ettifaq, se ha convertido hasta el momento en el máximo goleador de la presente edición de la Liga Joy de Élite, al marcarle 4 goles en un partido que terminó con la victoria del caballero de Al-Dahna por diez goles.

    No hay duda de que Asem Mohamed buscará repetir esta actuación para recuperar su mejor nivel y competir por el título de máximo goleador.