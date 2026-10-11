En cuanto a la mayor oportunidad de la próxima jornada, no será para alguno de los jugadores que ya brillan, sino para uno de los aspirantes a brillar que no ha dado la talla desde el inicio de la temporada actual.
Se trata de Asem Mohamed, delantero del Al-Nassr, cuando se enfrente al Al-Tadamon, colista de la clasificación, en la capital saudí, Riad.
A pesar de su gran rendimiento la temporada pasada, el nivel de Asem Mohamed ha bajado mucho esta temporada, ya que no ha logrado marcar ningún gol hasta el momento.
El partido representa una oportunidad de oro que no se repite a menudo para el joven delantero saudí para estrenar su cuenta goleadora, pues el Al-Tadamon tiene la peor defensa de la competición, ya que ha encajado 16 goles en 4 partidos, a un promedio de 4 goles por encuentro.
Gracias al Al-Tadamon, Mohamed Al-Issa, jugador del Al-Ettifaq, se ha convertido hasta el momento en el máximo goleador de la presente edición de la Liga Joy de Élite, al marcarle 4 goles en un partido que terminó con la victoria del caballero de Al-Dahna por diez goles.
No hay duda de que Asem Mohamed buscará repetir esta actuación para recuperar su mejor nivel y competir por el título de máximo goleador.