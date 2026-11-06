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علي المهداوي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
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Liderados por el mago del Al-Hilal: 5 talentos que merecen ser vistos en la décima jornada de la Saudi Pro League

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 vs Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Orobah U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Orobah U21
Al Qadisiyah U21
Al Ansar U21 vs Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 vs Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Arabia Saudita

Jóvenes estrellas que brillan en el cielo de la Liga Saudí sub-21

La afición del fútbol saudí tendrá una cita con numerosos talentos destacados en la décima jornada de la Liga Joy de Élite (la Liga Saudí sub-21).

La décima jornada de la Liga Joy de Élite será escenario de partidos de gran nivel, y sin duda a la cabeza de ellos está el derbi de la capital saudí entre Al Nassr y Al Riyadh, además del plato fuerte de la jornada entre Al Ahli y Al Ettifaq.

  • Battal Al-Harthi, el goleador de la capital

    Al hablar del máximo goleador del derbi de la capital, no cabe duda de que todas las miradas se dirigirán hacia Abdulrahman Al-Anazi, delantero del Al-Nassr, que brilla con claridad durante la presente temporada, hasta el punto de haber marcado 5 goles hasta ahora.

    Sin embargo, hay otro jugador en el derbi que también ha marcado 5 goles, se trata de Battal Al-Harthi, delantero del Al-Riyadh, que ofrece asimismo buenos rendimientos durante la actual temporada de la Liga Profesional Saudí.

    No obstante, Al-Harthi se ha quedado sin marcar en las dos últimas jornadas, durante la victoria sobre el Al-Khaleej por un gol a cero, y luego sobre el Al-Hazem con el mismo resultado.

    Y por mucho que esta ausencia goleadora represente algo negativo para el joven jugador, también le dará un aliciente adicional para brillar y volver a marcar, especialmente ante un equipo poderoso del tamaño del Al-Nassr y en el derbi de la capital saudí.

  • Nawaf Al-Jadani

    Pasando al Al-Ittihad, no hay otro goleador que mencionar salvo Ammar Al-Ghamdi, que ocupa el cuarto puesto en la tabla de máximos goleadores durante la presente temporada de la Liga Joy de la Élite, con un registro de 7 goles.

    No obstante, el Al-Ittihad cuenta con otro jugador que posee olfato goleador, Nawaf Al-Jadani, que ha marcado dos goles con el conjunto de Yeda durante la presente temporada hasta el momento.

    Es cierto que Al-Jadani no marcó en el último derbi ante el Al-Ahli, pero generó mucho peligro con sus destacados movimientos, antes de fallar un mano a mano completamente claro que habría sido la justa recompensa a sus esfuerzos.

    Al-Jadani buscará resarcirse de aquella ocasión fallada cuando se enfrente al Al-Ansar, sobre todo teniendo en cuenta que el rival es el último de la tabla de clasificación y su portería ha encajado 14 goles en 7 partidos.

  • Muhannad Al-Jizani, el goleador del Al-Qadisiyah

    En la última jornada, el Al Qadsiah perdió de forma sorprendente ante el Al Najma por 3-2, pero ganó a un nuevo delantero que siguió afianzando su posición: Muhannad Al Jizani, autor de los dos goles del equipo.

    Con ese doblete, Al Jizani alcanzó su cuarto gol en la presente temporada de la Liga Joy de la Élite, convirtiéndose en el máximo goleador del Al Qadsiah, por delante de las estrellas Basel Abadi y Fahad Al Shamri.

    Al Jizani jugaba la temporada pasada con el equipo sub-18 del Al Qadsiah, pero su destacado nivel y su elevado olfato goleador le hicieron ascender rápidamente al equipo sub-21.

    El joven jugador tratará de demostrar que merece esa confianza cuando el Al Qadsiah visite al Al Uroba, sobre todo porque el rival atraviesa dificultades en la presente temporada, ya que ocupa el vigésimo puesto con tan solo 4 puntos.

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  • Ali Al-Mahdawi: el mago del Al Hilal

    Con el regreso del Al Hilal, destacan los nombres de varios goleadores del club de la capital, como Louai Al Obaidi y Turki Al Ghamil, aunque hay alguien sin el cual este dúo no podría brillar: el mago Ali Al Mahdawi.

    Al Mahdawi no ha marcado durante la presente temporada, pero se ha consolidado como uno de los mejores creadores de juego, no solo en el Al Hilal, sino también en la liga saudí sub-21.

    Al Mahdawi ha dado 3 asistencias en la presente temporada de la Liga Joy de la Élite, aprovechando su gran velocidad y su pie derecho, con el que sabe enviar pases con precisión a los goleadores del equipo.

    Al Mahdawi seguirá desplegando su magia cuando "El Líder" vuelva a la competición ante su rival, el Damac, tras haberse ausentado en la jornada pasada.

  • Abdelhakim Maghfouri

    En cuanto a los asistentes, el Al-Ettifaq cuenta con uno de los más destacados, Abdelhakim Maghfouri, poseedor de una zurda especial que ha utilizado para desplegar su magia en la temporada actual de la Liga Joy de la Élite.

    Maghfouri está considerado uno de los fichajes más destacados del Al-Ettifaq en la temporada actual, ya que se incorporó durante el pasado mercado de fichajes de verano, tras su brillante rendimiento con el equipo sub-18 del Al-Taawoun.

    Maghfouri logró dar 4 asistencias en la temporada actual de la Liga Saudí sub-21, la última en la jornada pasada ante el Al-Ansar, situándose entre los máximos asistentes hasta ahora.

    Maghfouri tampoco ha faltado a la cita con el gol, ya que anotó dos tantos para el Al-Ettifaq en la temporada actual de la Liga Joy de la Élite, el último ante el Neom en la antepenúltima jornada.

    El joven jugador trabajará para mantener su brillante nivel, especialmente porque el próximo partido será el plato fuerte de la décima jornada, ante el Al-Ahli, segundo clasificado en la tabla.