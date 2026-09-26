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En directoEntradas
Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Licina se lo inventa, la Cremonese bate al Monza: y el viernes está la Juventus

A. Licina
Juventus
Cremonese
Monza

El joven de 19 años se ha quedado en Italia pese a la convocatoria de la sub-20 alemana para integrarse mejor en los esquemas de Pecchia

En el amistoso disputado hoy en el Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi de Monzello, la Cremonese se impuso por 3-2 a domicilio ante el Monza. Para los visitantes marcaron De Luca, Baschirotto y Elia; para los locales, Ngonge y Antov. Uno de los jugadores que más atención despertó entre espectadores y observadores fue el joven de 19 años Adin Licina, cedido por la Juventus a la Cremonese.


En un primer momento, Licina había sido convocado por la Alemania Sub-20 para los próximos compromisos internacionales. Sin embargo, la Cremonese prefirió mantener una conversación con la federación alemana para retener al jugador en Cremona y evitarle compromisos internacionales, con el objetivo de permitir a Licina seguir entrenándose a las órdenes de Pecchia.


  • LAS ACCIONES DE LICINA

    Hoy Licina entró de lleno en el juego en tres ocasiones, como se lee en la web de la Cremonese:


    14′ – Gol de la Cremonese. Licina roba el balón dentro del área pequeña y la pone de inmediato al medio para Thorsby, que remata de primeras y se encuentra con la rápida respuesta de Stranjar. Tras el rechace, De Luca se anticipa a Antov y marca a pocos pasos de la portería.


    37′ – Pezzella arranca por la izquierda, entra en el área y centra, forzando un córner. Desde la esquina, Licina encuentra la cabeza de Luperto, pero el balón es rechazado por la defensa brianzola.


    50′ – Elia se abre a la derecha y centra para Licina: el número 10 recibe en el lado opuesto y remata, encontrándose con la rápida respuesta de Strajnar.


    • Anuncios

  • Monza-Cremonese 2-3, LA FICHA DEL PARTIDO

    Monza: Strajnar; Lucchesi (46′ Colonnese), Maye, Foe Ondoa (86′ Mariani), Colombo (71′ Akinsanmiro), Zeballos (71′ Folorunsho), Mota (46′ Cutrone), Ngonge (71′ Colpani), Antov, Carboni (46′ Attinasi), Ballabio. En el banquillo: Ballabio, Rota Bulò, Villa M., Varesis, Scifo. Entrenador: Juric.

    Cremonese: Fulignati (46′ Festa); Thorsby (66′ Marsi), Pezzella (46′ Rocchetti), Luperto (46′ Grassi), Baschirotto (66′ Bianchetti), De Luca (66′ Djuric), Licina (66′ Bonazzoli), Collocolo (66′ Gerli), Nasti (46′ Elia) Barros Cabezas (46′ Herzuah (71′ Bignamini (86′ Villa R.)), Vogliacco (66′ Barbieri). En el banquillo: Agazzi, Liberali. Entrenador: Pecchia.


    Árbitro: Turrini, de Florencia. Asistentes: Trinchieri, de Milán, y Zanellati, de Seregno.


    Amonestados: –. Córners: 4-8


    Goles: 7′ Ngonge (M), 14′ De Luca (C), 52′ Baschirotto (C), 70′ Antov (M), 83′ Elia (C)

  • EL VIERNES LA JUVENTUS

    Recordamos que el viernes 2 de octubre a las 12:30 la Cremonese estará en el Juventus Training Center en un amistoso contra el equipo de Luciano Spalletti. Para Licina, que en verano participó en la preparación y en los amistosos de la Juventus, será una buena ocasión para reencontrarse con el entorno de la Juventus, para seguir con su adaptación a los esquemas de la Cremonese y para mostrarse ante los ojos de la directiva de la Juventus.

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