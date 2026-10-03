Liberali: «Totti y Dybala, mis ídolos; estudio a Nico Paz. ¿Milan? Nuestros caminos se separan, era justo dar un paso atrás»

«En el fútbol de hoy la fuerza de un jugador es saber desempeñar varios roles. El mío, el que he hecho desde pequeño, es detrás del punta. Pero también desde fuera puedo meterme hacia dentro, como mediapunta por la derecha, como hice con Aquilani en Catanzaro. Tengo que darle las gracias porque me esperó, y eso es lo que necesita alguien joven.

He llegado a jugar a cuatro toques... (ríe, ndr.) Bromas aparte, creo que la madurez de un jugador está en reconocer cuándo puedes dar más toques y cuándo jugar rápido, también porque cuanto más sube el nivel menos tiempo tienes para pensar y actuar. Debo mejorar el ataque al espacio y la intensidad cuando defiendo, pero quizá eso es lo que mejor se me da: ver la jugada antes»