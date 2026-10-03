Mattia Liberali es sin duda uno de los talentos italianos más esperados de los últimos dos años. El joven mediapunta, ex del Milan, que pasó al Catanzaro y hoy está en el Como con Fàbregas, repasó en una entrevista con la Gazzetta dello Sport su trayectoria, hablando de sus ídolos y de los jugadores a los que sigue con mayor atención para continuar creciendo, pero también de la decisión de decir adiós al Milan, pasando por sus objetivos personales y por los sueños presentes y futuros con el Como y con las selecciones italianas. Todo ello con la ambición de hacerse un hueco como protagonista.
Liberali: «Totti y Dybala, mis ídolos; estudio a Nico Paz. ¿Milan? Nuestros caminos se separan, era justo dar un paso atrás»
DEBUT EN LA SUB-21
«Esperaba que fuera un poco más fácil desde el punto de vista del resultado y que pudiéramos desbloquearlo antes. Pero supimos resistir hasta la última jugada, de verdad.
Tengo muchísimas ganas de trabajar y de demostrar, tengo mucha hambre. Luego sí, vine aquí de verdad muy motivado. Era la primera vez con el míster Baldini, y el entrenamiento es una parte fundamental. Cómo entrenas durante la semana, luego lo llevas al campo el fin de semana»
MÁS FUNCIONES
«En el fútbol de hoy la fuerza de un jugador es saber desempeñar varios roles. El mío, el que he hecho desde pequeño, es detrás del punta. Pero también desde fuera puedo meterme hacia dentro, como mediapunta por la derecha, como hice con Aquilani en Catanzaro. Tengo que darle las gracias porque me esperó, y eso es lo que necesita alguien joven.
He llegado a jugar a cuatro toques... (ríe, ndr.) Bromas aparte, creo que la madurez de un jugador está en reconocer cuándo puedes dar más toques y cuándo jugar rápido, también porque cuanto más sube el nivel menos tiempo tienes para pensar y actuar. Debo mejorar el ataque al espacio y la intensidad cuando defiendo, pero quizá eso es lo que mejor se me da: ver la jugada antes»
TOTTI, DYBALA Y NICO PAZ
Totti es uno de mis ídolos desde niño. Otro era el Dybala de la Juventus. Ahora, en cambio, los ejemplos los tengo en casa: Nico Paz y Baturina. ¿Si con Nico puedo jugar junto? Preguntádselo a Fàbregas... En los entrenamientos nos entendemos bien. Pero con todos, debo decir, nos divertimos.
¿La misma edad que Yamal? Él ya ha ganado un Mundial, si no gana el Balón de Oro queda segundo... Nada de comparaciones, cada uno necesita sus propios tiempos. Y yo todavía tengo mucho camino por recorrer".
Los sueños con el Como
«Italia siempre es Italia y cada vez que te pones la camiseta de la selección es un honor, pero obviamente también el himno de la Champions es algo que sueñas con cantar en directo desde pequeño.
Si un equipo tiene su propia identidad y la mantiene hasta el final, luego llegan los resultados. Todos en el fútbol quieren ganar: para el Scudetto hay otros candidatos; para mí, la victoria va partido a partido. Si uno gana muchos, luego es más fácil llevarse algo más grande...»
LA DESPEDIDA DEL MILAN
"El Milan fue el equipo que me crió desde niño y eso lo reconozco, de hecho les estoy verdaderamente agradecido, pero luego en el fútbol los caminos a veces también se separan. En aquel momento, la elección correcta para mí era dar un paso atrás e ir quizá a una categoría más baja para jugar"
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias