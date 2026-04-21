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Liam Rosenior responde a los rumores sobre el traspaso de Alejandro Garnacho en medio de los problemas de rendimiento del extremo del Chelsea
El extremo se enfrenta a un futuro incierto
Garnacho ha tenido una primera temporada difícil en el oeste de Londres tras su fichaje de 40 millones de libras procedente de Old Trafford el verano pasado. El internacional argentino solo ha marcado un gol en 22 partidos de la Premier, lo que ha avivado los rumores sobre su posible salida para hacer sitio a nuevos fichajes. La llegada prevista de Geovany Quenda, del Sporting de Lisboa, en julio, y el creciente interés por Iliman Ndiaye, del Everton, empeoran aún más su situación en la plantilla.
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Rosenior ofrece su apoyo público
Antes del clave Chelsea-Brighton, Rosenior rechazó los rumores sobre una posible venta del argentino. A pesar de los pocos minutos de Garnacho, el técnico insistió en que su prioridad es recuperar la confianza del extremo.
Rosenior declaró: «Me gustaría saber de dónde sale esa información. Este tipo de noticias pueden venir de cualquier parte. Garna tiene 21 años. Garna es un jugador con cualidades especiales cuando está en su mejor momento y en buena forma. Y mi trabajo es ayudarle a alcanzar ese nivel».
Dificultades pese al compromiso a largo plazo
Garnacho ha marcado ocho goles y dado cuatro asistencias en 39 partidos con el Chelsea en todas las competiciones. El extremo tiene un contrato con el club hasta junio de 2032. Sin embargo, la posible renovación de la plantilla tras una temporada decepcionante pone presión sobre él.
- AFP
La lucha por la Liga de Campeones se intensifica
El Chelsea, sexto en la Premier League a siete puntos del quinto, el Liverpool, visita el martes el Amex Stadium. Con cinco partidos por delante y la posibilidad de lograr un puesto europeo que podría llevar a la Liga de Campeones, el equipo de Rosenior no puede fallar. Garnacho espera callar a sus críticos ante los Seagulls, mientras los Blues luchan por una plaza continental en una temporada turbulenta.