Liam Rosenior quedó impresionado por el capitán Cole Palmer tras cederle el brazalete de capitán a la estrella del Chelsea en medio de la debacle de Enzo Fernández

Tras la contundente actuación en Stamford Bridge, Rosenior no tardó en justificar su elección, destacando que el liderazgo se manifiesta de diversas formas en el terreno de juego. El entrenador considera que la valentía técnica de Palmer lo convierte en un líder natural para un equipo que se encuentra actualmente en transición. «Creo que es un paso natural para Cole en este momento de su carrera», explicó Rosenior. «Demuestra liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo. Hay jugadores que hablan, que organizan».

El entrenador profundizó en por qué el estilo de juego específico de Palmer encaja en el perfil de un capitán dentro de su sistema táctico. «Lo que hace Cole y cómo lidera es que es muy valiente y se hace con el balón en el campo. Y si comete un error, vuelve a hacerse con el balón y mantiene una actitud positiva. Eso refleja lo que quiero en este equipo. Creo que Cole ha liderado al equipo de forma magnífica en el partido de hoy».