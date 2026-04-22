AFP
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Liam Rosenior, furioso, criticó la «actitud inaceptable» de los jugadores del Chelsea tras perder contra el Brighton, dejando a los Blues en su peor racha en 114 años
Mínimo histórico para los Blues
La temporada del Chelsea tocó fondo el martes: encajó su quinta derrota consecutiva en la Premier League sin marcar. Es su peor racha en la máxima categoría desde 1912, año del hundimiento del Titanic. Con este resultado, los Blues caen al séptimo puesto, a siete puntos de la Champions, y ya han jugado un partido más que el quinto, el Liverpool.
En la grada visitante el ambiente se volvió tóxico, con cánticos soeces de los aficionados hacia su propio entrenador. Rosenior, que llegó en enero para sustituir a Enzo Maresca, admitió que fue la noche más difícil de su carrera. Además, el Brighton superó al Chelsea en la tabla: es sexto y afianza su opción europea bajo Fabian Hurzeler.
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Rosenior pierde la paciencia con la plantilla
Tras el partido, un conmocionado Rosenior criticó con dureza el compromiso de sus jugadores. «Con diferencia, ha sido inaceptable en todos los aspectos: nuestra actitud, cómo encajamos los goles, la cantidad de duelos perdidos y la falta de intensidad. Siempre defiendo a los jugadores, pero lo de esta noche es indefendible. Algo debe cambiar ya».
Además, afirmó que a la mayoría del once inicial le faltaba el espíritu necesario para representar al Chelsea. «No hubo profesionalidad. Ha sido una noche realmente difícil. La más difícil no solo aquí, sino en toda mi carrera. Algunas de las cosas que he presenciado hoy no quiero volver a verlas nunca más», concluyó.
Las lesiones y el dominio del Brighton
La plaga de lesiones del Chelsea, que dejó fuera a Cole Palmer, Estevao y João Pedro, complicó aún más su partido. Sin ellos, los Blues parecían perdidos y sufrieron ante la intensidad del Brighton. Los goles de Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood y Danny Welbeck reflejaron la superioridad de los Seagulls.
Rosenior rechazó usar las bajas como excusa: «Tenemos que mirarnos al espejo; yo el primero. No puedo seguir defendiendo lo que vemos. La actitud, el espíritu y la determinación brillaron por su ausencia, salvo quizá en tres o cuatro titulares».
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Aumenta la presión antes de la semifinal de la FA Cup
La plantilla, valorada en mil millones de libras, podría quedarse fuera de la Liga de Campeones, con graves consecuencias económicas y deportivas. A cuatro jornadas del final de la Premier, ya no hay margen de error. El equipo de Rosenior ha perdido siete de sus últimos ocho partidos, incluida la eliminación europea ante el París Saint-Germain.
Ahora la FA Cup es la única vía para salvar la temporada, y este domingo el Chelsea se mide al Leeds en una semifinal que puede definir el futuro inmediato de Rosenior. «He hablado en profundidad sobre cómo este club, independientemente de quién sea el entrenador, qué debe suceder en este club de fútbol para que esté donde debe estar», concluyó Rosenior. «No se trata de mí, sino del club».