Liam Rosenior, furioso, criticó la «actitud inaceptable» de los jugadores del Chelsea tras perder contra el Brighton, dejando a los Blues en su peor racha en 114 años

La temporada del Chelsea tocó fondo el martes: encajó su quinta derrota consecutiva en la Premier League sin marcar. Es su peor racha en la máxima categoría desde 1912, año del hundimiento del Titanic. Con este resultado, los Blues caen al séptimo puesto, a siete puntos de la Champions, y ya han jugado un partido más que el quinto, el Liverpool.

En la grada visitante el ambiente se volvió tóxico, con cánticos soeces de los aficionados hacia su propio entrenador. Rosenior, que llegó en enero para sustituir a Enzo Maresca, admitió que fue la noche más difícil de su carrera. Además, el Brighton superó al Chelsea en la tabla: es sexto y afianza su opción europea bajo Fabian Hurzeler.